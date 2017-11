"Arquivo Público está jogado"

Divulgação Promotor de Defesa do Patrimônio Histórico João Batista Machado.

Para evitar que isso ocorra e também preocupado com o acesso do público aos documentos, o promotor vem tentando há quase um ano fazer com que o Governo do Estado adote medidas para preservar e organizar o acervo, de grande valor histórico. Não está sendo fácil. O representante do MP instaurou Inquérito Civil para apurar a situação e marcou várias audiências com os responsáveis pelo Arquivo."Em uma delas, o Governo do Estado nem apareceu, e a Fundação José Augusto sequer respondeu, motivo pelo qual foi aberto um processo à parte contra seu presidente", diz João Batista, que no dia 25 de agosto, sem ver outra solução, recorreu à Justiça. Nesta entrevista, o promotor afirma que a situação do Arquivo Público se caracteriza como um total descaso do Governo com a memória do RN.Eu diria que é preocupante. Difícil fazer uma classificação nesse sentido, porque demandaria uma perícia, uma avaliação mais aprofundada. Nós, inclusive, pedimos isso à Fundação José Augusto, mas não foi feito.JBM - Está em risco a preservação do patrimônio histórico do Rio Grande do Norte, mas não só isso. O arquivo é o principal depósito da memória administrativa do Governo do Estado. Ali, estão guardados documentos administrativos da vida funcional de servidores antigos, contratos antigos, exemplares antigos do Diário Oficial, o que constitui uma grande quantidade de documentos importantes até mesmo numa eventual ação judicial futura, num eventual direito que vá ser concedido às pessoas. Além disso, você tem lá um valioso acervo de revistas históricas, e até mesmo o arquivo do antigo Dops, a delegacia de repressão do Regime Militar. Então, são documentos importantes. Estou citando somente os documentos aos quais a gente teve acesso logo de cara, mas há uma enorme quantidade de documentos que precisam ser registrados, organizados, catalogados...Não, não tem. Na verdade aquele depósito é um amontado de documentos. À medida que os documentos vão chegando, vão sendo despejados. Mas a preocupação não é somente com a conservação, organização e sistematização desse acervo, é também com a própria acessibilidade do público, pesquisadores, estudantes, historiadores, enfim, quaisquer pessoas que queiram fazer uso do acervo, que é um direito constitucional.A estrutura física é bem precária, com goteiras e bastante mofo. No ambiente não há janelas e falta um sistema de refrigeração adequado para a conservação de documentos antigos. Além disso, o Corpo de Bombeiros encontrou várias irregularidades no local. Não tinha coisas básicas, como saída de emergência e extintor de incêndio.Entendo que sim, pois esses documentos são importantíssimos. E nós chegamos a informar da situação, quando nem era necessário, pois o Ministério Público não precisa avisar, ninguém precisava avisar. Mesmo assim, depois de avisado, depois de meses de negociação, a situação continuou como estava. Inclusive, depois que a perícia do Corpo de Bombeiros foi feita, nós pedimos uma nova vistoria. Eles foram lá e constataram que estava tudo do mesmo jeito. E vários meses depois nós entrevistamos o coordenador do arquivo e ele disse que nada havia mudado. Isso se caracteriza como descaso sim. Um descaso a tal ponto que no dia em que eu fui lá fazer vistoria, não tinha nenhum segurança. Nós entramos sem nenhum critério, sem filtragem, sem seleção. Qualquer pessoa podia entrar e praticar um ato de vandalismo, praticar algum crime, porque não tinha ninguém na porta. É um descaso com a segurança, com as instalações, com a conservação do acervo.Ela pode ser resolvida sem muito esforço. A solução não é complexa nem muito onerosa, depende apenas de boa vontade. O Governo do Estado alegou que o projeto que estava fazendo com a Petrobras para o Arquivo Público não deu certo. Eu acho que a Petrobras deve ser uma parceira se for possível, mas parceria não pode ser colocada como condição para o funcionamento de um serviço público. Se a Petrobras ajudar, ótimo, maravilhoso, mas não pode deixar de prestar o serviço porque a Petrobras desistiu de ser parceira. A falta de uma política pública definida para isso também se caracteriza como descaso. O ideal seria que no final, inclusive, esses documentos fossem digitalizados, o que depende de uma tecnologia barata, acessível. Assim, seria possível disponibilizar o acervo para um número indeterminado de pessoas pela internet. É o mínimo que o governo do Estado poderia fazer em relação à manutenção de sua cultura e de sua história.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)