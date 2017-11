Abastecimento de água ainda é problema em Natal

Vlademir Alexandre Cerca de 26 poços foram desativados pela Caern.

Bairro Nordeste, Felipe Camarão, Morro Branco, Nova Descoberta, Redinha e algumas ruas da Zona Norte sofrem com problemas de abastecimento de água. Rotineiramente, os moradores precisam acumular água em recipientes, ação que contribuiu decisivamente para a proliferação dos focos de dengue em Natal na epidemia ocorrida este ano.O assessor técnico da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), Isaías Filho, afirma que os problemas no abastecimento só acontecem durante o verão ou por problemas na topografia do local.Entretanto, por falta de esgotamento sanitário em 67% de Natal, parte do lençol freático foi contaminada e 26 poços de abastecimento da Caern foram desativados. O nitrato encontrado foi o principal motivador para o fechamento dos poços, que fornece 1.622 milímetros cúbicos de água por hora, o suficiente para abastecer Mossoró.“O saneamento é uma das maneiras de limpar o lençol freático e esgotar toda a cidade”, diz Isaías Filho, mostrando a ligação entre esgotamento sanitário e abastecimento de água.Para minimizar o problema, está sendo construída na zona Sul de Natal a adutora do Jiqui, que custará R$ 13,6 milhões. O principal objetivo da obra é diluir o teor de nitrato encontrado em alguns poços que abastecem a cidade, beneficiando 21 bairros da cidade. A Adutora captará a água da lagoa do Jiqui pela Avenida Ayrton Senna e percorrerá 14 quilômetros até o reservatório três, da Caern, no Tirol.Já a adutora do rio Doce, na zona Norte, vai transportar 320 metros cúbicos por hora de água, captada de quatro poços situados à margem do rio Doce, já perfurados e instalados pela Caern. O valor desta obra é de cerca de R$ 1 milhão, incluindo o investimento já realizado na perfuração dos poços, contemplando as comunidades atingidas pela presença de nitrato na água.