Grupo francês quer investir em aeroporto, estádio e no sistema de transporte do RN

Mais um grupo estrangeiro está interessado em investir no Rio Grande do Norte. A governadora Wilma de Faria recebeu nesta segunda-feira (15), os diretores do grupo Bouygues, o maior da França no segmento de construções.De acordo com o diretor comercial para a América, Jean-Jacques Brossier, e o coordenador de projetos da Bouygues, Frédéric Schriqui, o grupo tem interesse em ser parceiro do Estado nas obras do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na implantação do sistema de transportes de massa VLT (veículo leve sobre trilhos), e na construção do estádio de futebol que será erguido para sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 1,5 bilhão.Durante a audiência, que foi acompanhada pelo vice-governador, Iberê Ferreira de Souza, pelos secretários de Planejamento, Vagner Araújo, e de Comunicação Social, Rubens Lemos Filho, além dos empresários da construção civil, Fernando Bezerra e Silvio Bezerra, a governadora Wilma de Faria constituiu um grupo, formado pelo vice-governador e pelos secretários de Planejamento e de Turismo, para elaborar um relatório sobre todas as obras para os empresários franceses. "O Estado tem total interesse em estabelecer parcerias com grupos que queiram contribuir para o nosso desenvolvimento", salientou a governadora.Em andamento, as obras do aeroporto de São Gonçalo, estão em fase de conclusão do processo de licitação para os estudos de viabilidade econômica do novo terminal, que deve custar mais de R$ 600 milhões somente para implantação da primeira etapa. Já o projeto do VLT demanda investimentos de mais de R$ 200 milhões apenas para modernizar a malha ferroviária já existente.Mas a intenção do governo é de que essa malha seja ampliada, fazendo conexão com o novo aeroporto de São Gonçalo, o que totalizaria investimentos de R$ 600 milhões. Por fim o estádio deve custar cerca de R$ 200 milhões e vai equipar o Estado com um equipamento que irá credenciar o Rio Grande do Norte a receber eventos esportivos de grande porte, inclusive internacionais, como é o caso da Copa do Mundo.O Bouygues é um grupo industrial francês diversificado criado em 1952, com atuação especialmente nas áreas de serviços e construção civil. Presente em 80 países e com mais de 115 mil funcionários espalhados pelo mundo, o grupo tem faturamento mensal de cerca de R$ 30 bilhões de euros.

* Com informações da Assecom.