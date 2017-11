Valor Econômico diz que Micarla é loira e Fátima acaboclada

As eleições no Rio Grande do Norte foram destaque no jornal paulista Valor Econômico desta quarta-feira (10). Na reportagem “PT e PMDB ensaiam 2010 em Natal”, Carlos Felício diz que Micarla de Sousa é “loira” e Fátima Bezerra, “acablocada”“ Loira, jovem, empresária da família controladora da TV PontaNegra (...) Micarla é um fenômeno midiático em que o cálculo político planejou cada passo. Apresentadora de um jornal de notícias locais, a candidata é recebida como uma celebridade televisiva nos bairros pobres de Natal e não descuida da vaidade: anda em uma picape preta com duas frasqueiras. Em uma há um estojo de maquiagem e em outro, perfumes. Maquiou-se três vezes e perfumou-se uma vez, ao longo de seis horas de atividade de campanha.”, escreveu Felício sobre a candidata do PV.Quanto à petista, o jornalista diz: “Vinda da Paraíba, feições acabocladas, Fátima Bezerra disputa pela quarta vez. Seu 'slogan' de campanha é "agora sim". Fala na televisão com a voz anasalada e em tom monocórdico. Aos 53 anos, solteira e sem filhos, tem todo o programa na televisão voltado para suavizar a sua imagem desgastada e apresentar-se como uma típica deputada que carreia recursos orçamentários de Brasília para o município.”Segundo o jornal, as eleições municipais antecipam alianças de 2010 entre PT e PMDB (às vezes PSB), e trata da posição delicada de Micarla de Sousa, que tem como apoiador o senador José Agripino (DEM), o principal opositor de Lula, que tem, em Natal, 60% de aprovação. “O DEM deu musculatura para ela e viabilizou sua candidatura”, declarou o senador. A pevista, que já “esqueceu” de citar o DEM em um debate televisivo, defende uma dupla posição do senador. “E Agripino aqui no Estado não se coloca da mesma maneira que em Brasília.”O jornal associa o canal de televisão da família de Micarla à conquista dos aliados: “São do PV e vinculados à Ponta Negra o puxador de votos da chapa de Micarla, Paulo Wagner, o candidato a prefeito na cidade vizinha de Parnamirim, Gilson Moura e o vereador Aquino Neto.”Quanto a Fátima, Felício diz que, apesar de contar com apoio do presidente, da governadora e do prefeito, sua candidatura “não decola”. Há ainda, referência à Operação Impacto: “Dos 13 vereadores denunciados pelo MP potiguar, doze concorrem a um novo mandato. Cinco pertencem à coligação de Micarla e quatro a apóiam informalmente. Três estão com Fátima.”Leia a matéria completa aqui (só para assinantes)