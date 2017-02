Decisão do presidente do STF liberta novamente Daniel Dantas Ministro Gilmar Mendes analisou em poucas horas o pedido da defesa e determinou a suspensão da prisão preventiva do banqueiro.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, analisou em poucas horas o pedido da defesa de Daniel Dantas e determinou, há pouco, a suspensão da prisão preventiva do banqueiro, que tinha sido decretada ontem (10) pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto de Sanctis.



Neste momento, Daniel Dantas presta depoimento ao delegado Protógenes Queiroz na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, de onde deverá sair após a conclusão da oitiva.



O ministro afirmou que os mesmos fundamentos que permitiram o afastamento da prisão temporária de Dantas, “também permitem conhecer do pleito de revogação da prisão preventiva”. Mendes concordou com os argumentos da defesa de que não ocorreram fatos novos que justificassem a segunda prisão.



Essa é a segunda vez, em três dias, que o presidente do STF liberta o dono do Banco Opportunity, acusado de comandar uma organização envolvida em práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. A primeira decisão de Mendes favorável a Dantas resultou em críticas de vários segmentos da sociedade.



O banqueiro foi preso inicialmente pela Polícia Federal, em caráter provisório, na última terça-feira (8), durante a Operação Satiagraha. No dia seguinte (9), ao analisar o primeiro pedido de habeas corpus, Gilmar Mendes alegou que não existiam fundamentos suficientes para justificar a prisão do acusado e ordenou a soltura de Dantas.



Ontem (10) à tarde, o banqueiro voltou para a carceragem da PF em São Paulo, após a autorização de sua prisão preventiva em razão de tentativa de suborno a um delegado da PF.



Além de liberar Dantas, Gilmar Mendes também suspendeu a prisão temporária de outros investigados na Operação Satiagrha, como o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas.