Urnas eletrônicas já estão a caminho do interior

Luana Ferreira Técnicos do TRE carregam as urnas.

A 12 dias das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral trabalha a todo vapor para garantir que as 6.428 urnas eletrônicas estejam instaladas e funcionando nas sessões eleitorais dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Algumas dessas urnas já estão sendo encaminhadas para os cartórios eleitorais dos municípios desde o último sábado (20).Para que todo o processo seja feito com a máxima segurança possível, o TRE e o Tribunal Superior Eleitoral cumprem um calendário rígido. Entre os dias 8 e 12 deste mês o TSE convocou partidos públicos, Ministério Público e OAB para assinarem eletronicamente o software criado para esta eleição.Em posse da nova tecnologia – que neste ano apresenta novidades como a foto do vice-prefeito e a ausência de som no teclado – o TRE, entre os dias 16 e 18, produziu cartões de memória para cada sessão eleitoral com a identificação dos eleitores e informações dos candidatos a prefeito e vereador do município. Essa fase acontece numa sala do próprio TRE e é denominada “geração de mídia”. Os cartões de memória foram trancados em um cofre.Na última sexta-feira (19) começou a “carga nas urnas”, que vai até o dia 27: os cartões de memória e disquetes são inseridos e a urna testada. Por sorteio, uma urna de cada município passa por uma auditoria, em que as informações dos candidatos são verificadas. Por ter sido utilizada, essa urna é desprezada e substituída.Caminhões do TRE distribuem as urnas eletrônicas prontas em cartórios de cada município, onde são novamente ligadas. Dos cartórios, elas serão encaminhadas para os colégios eleitorais no dia 4 de outubro e submetidas a novo teste.

Resultado

As urnas estão programadas para começar a funcionar às 7h do dia 05 de outubro. Depois do último eleitor, um disquete com o registro da votação é retirado e encaminhado ao cartório eleitoral, onde a leitura é realizada. As informações são encaminhadas ao TRE, que divulga o resultado final.Em 2006, o Rio Grande do Norte foi o terceiro estado do país a entregar o resultado, às 21h37. Neste ano, Mozart Dantas, secretário da Tecnologia de Informação do TRE, quer quebrar o recorde e divulgar o nome dos novos prefeitos e vereadores dos 167 municípios (no caso de Natal, o nome dos possíveis concorrentes a segundo turno para o cargo majoritário) antes das 21h30.Para isso, Mozart está montando uma operação especial, em que elege colégios como ponto de apoio para receberem notebooks da Justiça Eleitoral. Dessa forma, os disquetes não precisarão percorrer o longo caminho até os cartórios: eles serão lidos nos pontos de apoio e as informações, por um sistema intranet, enviadas ao TRE.

Veja os números:

Urnas eletrônicas: 6.428Urnas reservas: 637Zonas eleitorais: 69Número de eleitores: 2.172.6.29Número de candidatos a prefeito: 407 (parcial)Número de candidatos a vereador: 6.360 (parcial)