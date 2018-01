Anestesistas paralisam atividades na quarta-feira De acordo com o presidente da Coopanest/RN, Mádson Vidal, a Secretaria Estadual de Saúde não paga os anestesistas desde a segunda quinzena de maio.

Os anestesistas decidiram paralisar por 24h suas atividades com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de quarta-feira, 1° de outubro.



Estarão suspensas cirurgias eletivas nos hospitais privados (Hospital do Coração, Natal Hospital Center, Incor Natal, Itorn, Médico Cirúrgico, Memorial, Hospital Luiz Antônio, Hospital Infantil e a Casa de Saúde Petrópoles) e nos Hospitais públicos Deoclécio Marques (Parnamirim) e Maria Alice Fernandes( Parque dos Coqueiros).



De acordo com o presidente da Coopanest/RN, Mádson Vidal, a Secretaria Estadual de Saúde não paga os anestesistas desde a segunda quinzena de maio. “Nos últimos 30 dias, a cooperativa enviou dois comunicados ao secretário alertando para os problemas da inadimplência dos acordos firmados para pagamento pelos serviços de anestesiologia”, afirma o presidente.



A paralisação irá afetar somente as cirurgias eletivas. As urgências/emergências serão atendidas normalmente.



Fonte: Assessoria de imprensa Coopanest