Jogos do Estadual de Basquete Presidente da FNB pede ajuda na divulgação e solicita ginásio de esporte para jogos da modalidade.

O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Basquete, Raul Ferrer, divulga as próximas rodadas do Campeonato estadual 2008.



Ele torna público que o site da entidade está com problemas e pede a divulgação de todos, assim como apela para quem dispuser de um ginásio para que possa colocá-lo à disposição do basquete natalense.



Isso realmente é muito triste.





Os próximos jogos





Terça-feira (09/09)



P.Esportes 19h - Mirim/Masc - CEI x Facex

P. Esportes 20h - juv/Masc - OTV/C Verde x Encanto





Quinta-feira (11/09)



P. Esportes 19h - Mirim/Fem - (semifinal) P. Marista x Facex

P.Esportes 20h - Juv/ Masc - AABB x CEI