Usain Bolt vence "brincando" a prova nobre do atletismo André Domingues disse que corredor jamaicano "não é desse planeta"

O jamaicano Usain Bolt não é desse planeta. Na prova nobre do atletismo mundial-100m rasos-, ele ganhou com facilidade e ainda encontrou tempo nos últimos 10 metros para olhar à direita, bater no peito e cruzar a linha de chegada quase que de lado, fazendo delirar o estádio Nácional de Pequim - o Ninho do Pássaro.



O tempo espetacular de 9s69, recorde mundial e olímpico, ele superou com tranqüilidade, deixando a certeza que, se quisesse, poderia ter baixado ainda mais. Confirmaram-se as previsões dos comentaristas André Domingues e Robson Caetano, que afirmaram "não ser deste planeta o Bolt."



Domingues, ex- medalhista brasileiro no revezamento, afirmou antes da prova que os 100m rasos seria "Bolt contra o planeta". Realmente, o jamaicano não é deste planeta. É um absoluto fenômeno do atletismo. E ninguém duvida de que vai levar o ouro também nos 200m rasos.



22 anos

Nas eliminatórias, ele brincou. Na final, mais ainda. A cinco dias de completar 22 anos, o jamaicano Usain Bolt venceu a prova dos 100m rasos e confirmou, em Pequim, o status de homem mais rápido do planeta. Mais que isso: comprovou sua marra, bateu no peito antes da linha de chegada e humilhou os concorrentes. Sem esforço, ficou com o ouro olímpico e quebrou o recorde mundial ao correr o evento mais nobre do atletismo em incríveis 9s69.