"Lamento que o presidente não tenha ido a mais cidades", ironiza Demóstenes Torres Senador goiano afirma que Agripino deu "duas surras eleitorais" em Lula.

O discurso do senador José Agripino (DEM) no Senado empolga os oposicionistas do Governo Federal. Durante aparte, o senador Demóstenes Torres (DEM/GO) ironizou a presença do presidente nas campanhas eleitorais nos municípios do país.



Lembrando que os candidatos apoiados pelo senador José Agripino em Natal e Mossoró venceram as eleições, além da queda de Marta Suplicy (PT) nas pesquisas em São Paulo, Demóstenes afirmou que a presença do presidente é positiva apenas para os adversários.



"Para nós, seria melhor que ele fosse a todas as capitais com o mesmo destempero que ele foi a Natal. Lamento que o presidente tenha ido a poucas cidades", ironizou.



Ainda durante o aparte, Demóstenes Torres classificou a postura do presidente em Natal como "comum e vulgar", e a resposta foi dada nas urnas. "O senhor deu duas surras eleitorais no presidente, que foi leviano e irresponsável", declarou.



Agripino, no entanto, disse que a vitória de Natal foi mérito de Micarla de Sousa. "Quem bateu em Lula foi Micarla, e não eu", declarou o senador potiguar.