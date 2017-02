Tamborete prepara volta ao Congresso

Fotos: Vlademir Alexandre Geraldo Melo: "Cada eleição se trava dentro do seu próprio momento".

Perguntamos ao ex-senador se ainda sopra um vento forte no RN. “Sopra sim!”, apressou-se. Nessa entrevista, Geraldo deixa escapar que pode disputar uma cadeira de deputado federal em 2010. E explica por que Wober em Natal.

Nominuto - Senador, por que Wober Júnior?

Geraldo Melo - Desde que esse processo de sucessão municipal começou, a cidade deu sinais de que os nomes que estavam sendo apresentados não correspondiam ao que a cidade está esperando. Talvez até por conta disso é que tenha havido uma certa excitação, no sentido de surgir a minha candidatura, que seria vista como uma alternativa. Como decidi não ser candidato, surgiu a possibilidade de se encontrar um candidato que tenha os atributos necessários ao lado de uma experiência política suficientemente grande para tornar essa proposta confiável. Wober pertence a um partido que tem afinidades claras com o PSDB. é um homem que conhece o mundo e que está à altura da expectativa que a população de Natal não está tendo.

NM - O PSDB tinha um pré-candidato, que na eleição passada foi para o segundo turno e perdeu a prefeitura por muito pouco. Por que se descartou lançar a candidatura do deputado Luiz Almir?

GM - Não se descartou, na verdade. Cada eleição se trava dentro do seu próprio momento. As circunstâncias de hoje são completamente diferentes das de quatro anos atrás. A própria posição relativa do deputado Luiz Almir na cidade se alterou muito, por razões que não vêm ao caso discutir. Mas a verdade é que houve uma alteração importante.

NM - Mas se tratava de um segundo lugar nas atuais pesquisas de opinião. Como descartar um segundo lugar?

GM - Como eu disse, não é descartar. O que ocorre é que a alternativa que a gente teria seria a composição de uma chapa com Micarla de Sousa. Tinha sido negociado há dois anos que, entre Luiz Almir e ela, quem estivesse mais bem colocado seria o candidato a prefeito e o outro seria o vice. Se essa opção tivesse acontecido, Luiz Almir teria toda razão de exigir do partido os termos desse entendimento. Entretanto, a proposta para que indicássemos o vice não foi mantida. Uma vez que não tínhamos a possibilidade de lançar candidatura a vice-prefeito, muita coisa já tinha acontecido. O próprio Luiz Almir já vinha declarando que estava disposto a ser vice e isso naturalmente esvaziou a proposta de candidatura a prefeito. Enquanto essas coisas aconteciam por um lado, por outro se falava na candidatura própria do PSDB. Se tivesse havido a candidatura própria do PSDB, naturalmente o que se falava muito era na minha candidatura, mas eu deixei muito claro que estava se tratando de uma candidatura do PSDB e não de um projeto pessoal de Geraldo Melo. Eu nunca pedi a ninguém apoio à minha candidatura, nem dentro do partido, nem fora. De forma que Luiz Amir deveria ser o primeiro a ser examinado. Mas houve umas fricções, uns atritos desnecessários durante esse processo que complicaram a postura interna. Mas não foi nada disso que impediu a candidatura. O que impediu foi esse desfecho que eu acabei de descrever.

NM - No caso do PV, houve um descumprimento por parte de Micarla?

GM - Eu não quero falar em descumprimento porque eu respeito muito as circunstâncias nas quais ela construiu a sua própria candidatura e devo tirar o chapéu para a capacidade que ela revelou de construir alianças. Acho que ninguém deve se surpreender de que ela não tenha tido a possibilidade de manter a vice-prefeitura para o PSDB.

NM - Como maior líder do PSDB, o senhor não acha que deixou o eleitor do partido frustrado? Porque se falava em uma candidatura própria, se tinha um candidato competitivo, mas o partido apóia um candidato de outra legenda que não aparece nas pesquisas como líder...

GM - Ninguém podia esperar que Wober tivesse aparecido em pesquisa nenhuma porque ele não era candidato. Nós mesmos fizemos uma pesquisa contratada pela direção nacional do partido, feito por um instituto que não é daqui, e o nome de Wober não foi incluído. Então, ele não pode estar aparecendo nem bem, nem mal. E essa frustração do eleitorado do PSDB, eu acho que não existe na cabeça do eleitor essa fixação na pessoa, de ser eu pessoalmente a solução. Eu realmente estava numa posição que me dava certo conforto para me apresentar como candidato a prefeito. Mas veja bem, eu acho que, do ponto de vista individual, a candidatura de Wober tem, na pior das hipóteses, a mesma qualidade. Estamos ousando por indicar para vice-prefeito um jovem de 27 anos de idade, o Luiz Eduardo Machado. É uma pessoa que Natal não conhece direito, mas precisa conhecer. Estamos querendo passar o recado para a juventude natalense de que está na hora de parar de reclamar, de criticar - aliás, de criticar não, porque é bom que continue criticando - e de vir para dentro do processo e assumir.

NM - O senhor acha que Wober é garantia de segundo turno?

GM - Eu acho que sim. Acredito que precisamos de que comece o horário eleitoral para que as coisas aconteçam de forma definitiva. Mas antes disso, eu acho que Natal vai começar a tomar conhecimento da candidatura de Wober e mostrar que o espaço que havia antes, ele vai preencher.

NM - O que mais pesou para que Geraldo Melo não se candidatasse a prefeito de Natal? Foi a campanha no interior do estado?

GM - Em grande parte. Eu tenho obrigações com um grande número de companheiros candidatos a prefeito com grande chance de eleição, como em Ceará-Mirim, Maxaranguape, Monte Alegre, Bom Jesus, Santa Cruz, Macau, Pureza, Taipu, Fernando Pedrosa, Messias Targino...

NM - O interior realmente pesou então nessa decisão...

GM - Pesou sim, porque eu comecei a achar que não tinha condições de dar atenção a todos os municípios e ao mesmo tempo cuidar de uma campanha na qual o meu pescoço estaria em jogo.

NM - O senhor teve medo de um resultado ruim em Natal?

GM - Não, medo não. Eu acho que, na eleição, um resultado bom ou ruim faz parte do processo.

NM - Mas o bom é ganhar, não é?

GM - O bom é ganhar. Perder é péssimo. Eu acho pessimíssimo perder, mas está dentro do jogo (risos).

NM - O senhor estava dizendo que poderia ser candidato a prefeito de Natal até para acabar com a mística de que o senhor só quer ser candidato a senador. Por que o senhor estava dizendo isso?

GM - Porque quando eu não fui candidato a deputado federal na eleição passada, se achava que era porque eu me considerava uma pessoa diferente e que ser deputado federal era pouco para mim. Aqui no meu escritório, você pode ver uma fotografia na qual estou ao lado de um deputado federal muito mais importante do que eu como senador, que foi o deputado Ulisses Guimarães, que nunca foi senador na vida.

NM - E quase foi presidente da República e foi deputado federal a vida inteira.

GM - Pois é. Aluízio Alves foi um político, talvez um dos mais importantes do estado ao lado de Dinarte Mariz e de outros em outras épocas, e nunca foi senador. Não é nada disso. Se pensou que fosse por isso, mas na verdade não foi. É que eu achava que tinha que ter uma determinada postura diante da opinião pública e não a postura de alguém que está apenas atrás de um mandato. Na verdade, na aliança a qual eu pertencia, estabeleceu-se uma divergência e não era eu ser candidato a deputado federal que iria resolver isto. Mas acho que eu candidato a deputado federal, iria para o palanque dizer que estava tudo bem e eu não estava em condições de fazer isso. Esse é um episódio que está ultrapassado inteiramente.

NM - O senhor fala sobre o episódio de 2006, quando a chapa com o PMDB foi desfeita.

GM - Exatamente. Eu não poderia dizer que estava tudo certo. Eu só poderia fazer isso se fosse alguém obstinado a ter um mandato a qualquer preço e não estava. Então, quando surgiu a idéia de Prefeitura de Natal, eu acho que muita gente achou que não iria me interessar porque ser prefeito de Natal, depois de ter sido governador, é como se fosse uma diminuição. Isso também é outra análise errônea. Veja só: Heloísa Helena foi senadora comigo, é presidente nacional do PSOL, foi candidata a presidente da República e agora vai ser candidata a vereadora. Iris Resende foi prefeito de Goiânia, foi governador, senador, ministro de dois postos - Agricultura e Justiça - e hoje ele é prefeito em Goiânia. Então, não tem nada uma coisa com a outra. É preciso que as circunstâncias políticas tornem a candidatura natural. Eu só acredito nas soluções naturais.

NM - Algumas pessoas têm dito que “Geraldo Melo está morto”. Qual o plano do senhor para 2010?



GM - É isso mesmo. Eu até compreendo que haja por parte da classe política uma certa disposição tácita de fazer de conta que eu morri porque já me disseram uma vez que "quem ressuscita defunto, se assombra com ele" (risos). Então, "é muito melhor deixar esse cara quieto aí, vamos esquecê-lo porque se ele vier, ele pode tomar o lugar de alguém aí"! Mas eu realmente acho que ainda posso contribuir.

NM - Mas o seu desejo é de ser candidato a quê?

GM - Eu me sinto pronto para exercer funções, tanto no parlamento, quanto no executivo, mas estou consciente de que não devo dizer agora ao que serei candidato.

NM - Mas dê só uma dica (risos). O senhor fala muito que cada eleição é uma circunstância...

GM - Nós teremos que ver. Eu me sinto em condições de voltar ao parlamento. Em condições, não estou dizendo que sou candidato a nada aqui.

NM - Mas está pintando aí um deputado federal do PSDB com força?

GM - O que é mais provável é que realmente vá disputar uma posição no Congresso Nacional, mas não eu não estou dizendo que serei.

NM - O desejo seria o Senado...

GM - De fato, mas eu acho que vou disputar uma posição no Congresso, até porque o meu partido tem muita chance de reassumir a presidência da República e o que se tem dito a mim é que o PSDB gostaria que eu estivesse disponível na grande tarefa que terá que ser realizada no Congresso. Não é Geraldo Melo. O partido está querendo mobilizar quadros experientes em número suficiente no país inteiro para que instale no governo uma estrutura parlamentar qualificada para conduzir o país.

NM - Resumo da ópera: o senhor gostaria de disputar o Senado, mas não está descartada uma candidatura a deputado federal para cumprir esse papel partidário no Congresso Nacional.

GM - É isso mesmo.

NM - Voltando um pouco aos assuntos das eleições deste ano, em Ceará-Mirim também se instalou uma série de divergências no processo de escolha do sucessor da prefeita Edinólia Melo. Dentro do PSDB, havia vários pré-candidatos e acabou se optando pela candidatura de Fabrício Gaspar. O que levou o partido a fazer essa opção?

GM - Por que Fabrício? Primeiro porque ele representa a juventude - ele só tem 31 anos. Segundo, porque Fabrício é um engenheiro que está com Edinólia há oito anos na prefeitura como coordenador executivo da grande obra que a prefeita realizou. Ele é um cara que sabe o que foi feito, como foi feito, e aquilo que falta ser feito. Os projetos que existem, onde estão, os problemas que estão faltando, ele sabe.

NM - É garantia de continuidade?

GM - Exatamente. Mas outra coisa muito importante é que a "obra" no serviço público brasileiro é a área mais sensível do ponto de vista da corrupção. Quando se fala em obra, todo mundo sente o cheiro de propina, de superfaturamento, de dinheiro por baixo do pano. Então, um rapaz que passou oito anos gerindo exatamente esse campo e não se teve, mesmo nos momentos de oposição exacerbada, uma única denúncia de improbidade, eu acho que ele já tem uma porção de qualidades que eu recomendo. Ele não é conhecido em Ceará-Mirim como político, mas é conhecido como uma pessoa que atua dentro do município. Eu tenho absoluta certeza de que ele será um grande prefeito.

NM - Na sua opinião, o que uniu vários partidos, inclusive adversários políticos como Wilma e o presidente do Senado, Garibaldi Filho, em torno dessa candidatura? Foi 2010?

GM - Talvez. Primeiro, não uniu todo mundo. Por exemplo, os deputados João Maia e Robinson Faria são da base da governadora, mas não vão apoiar a candidatura de Fátima, e sim de Micarla. A governadora conseguiu unir pessoas que não são da base e não conseguiu unir pessoas que são.

NM - Mas o que uniu Wilma e Garibaldi?

GM - Eu acredito que tenha sido 2010. Na realidade, Garibaldi hoje não é mais um político somente do Rio Grande do Norte. O estado brasileiro é comandado por três poderes e ele preside um. Então, ele hoje é um homem púbico do mesmo nível hierárquico do presidente Lula e do presidente do Supremo Tribunal Federal. Cada um preside um poder, e Garibaldi é um deles. Há o início da construção a essa altura da sucessão não só dos estados como também do presidente Lula. Eu acho que, com a incorporação do PMDB ao esquema do presidente Lula, o que não quer dizer que o PMDB necessariamente vá estar dentro dessa aliança em 2010, está evidente que tanto Lula quanto os dirigentes do PMDB estão tentando consolidar essa união para que ela permaneça no próximo pleito. É compreensível que alguém do PMDB que está nessa situação e que é hoje um dos comandantes dos três poderes tenha facilitado o quadro que se formou hoje.

NM - O alvo é escantear o senador José Agripino em 2010?

GM - Trazendo para o território local, eu não sei se o alvo é escantear José Agripino, não. O que eu sei é que só tem dois lugares. Com três candidatos para dois lugares, um vai sobrar. E ainda pode haver um quarto candidato, aí pode ser que sobrem dois (risos).

NM - O senhor tinha uma candidatura competitiva para o cenário em 2006 e a ruptura de compromisso com o senador Garibaldi fez com que o senhor tivesse o resultado que nós sabemos. A mágoa desse episódio já passou?

GM - Eu já disse publicamente, e agora enfaticamente na convenção do PSDB, quando Garibaldi estava ao meu lado no palanque, eu acho que houve um momento de muita amargura e de muita mágoa para os dois. Mas nós tivemos na nossa relação, ao longos desses anos todos, momentos muito importantes, momentos inesquecíveis, com outro tipo de sentimento. Juntos, nós vivemos momentos fundamentais da história política do estado e do país. Nós fizemos a primeira campanha para eleger um prefeito em Natal e foi ele o eleito e eu o coordenador da campanha. Nós vivemos juntos, em 1986, a campanha das Diretas Já. Vivemos juntos a campanha de Tancredo Neves. Vivemos juntos a campanha de 1986 que me sagrou governador. Vivemos, enfim, uma quantidade tão grande de momentos que construímos juntos, que o fato de haver um momento amargo nessa relação não pode ser mais importante e não pode anular o resto.

NM - Mas qualquer compromisso com Garibaldi daqui para frente, Geraldo Melo vai ficar com o pé atrás?

GM - Não. Eu acho que a gente tem que fazer o processo político olhando para a frente. Toda a experiência passada nos ilustra, nos ensina e nos dá o aprendizado. Como eu me sinto apto a prestar serviço ainda ao meu país, ao meu estado, eu quero fazer política olhando para frente e sinto que há muita coisa boa que eu ainda posso fazer junto a Garibaldi.

NM - Ainda sopra um vento forte no Rio Grande do Norte?

GM - Sopra sim! (risos).