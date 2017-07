Lula diz que está disposto a discutir com Paraguai o Tratato de Itaipu Presidente participou da cerimônia de posse do novo presidente do país, Fernando Lugo.

Em viagem ao Paraguai, onde participou da cerimônia de posse do novo presidente do país, Fernando Lugo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (15) que está disposto a discutir a questão de Itaipu binacional.



“Itaipu tem uma reivindicação antiga dos companheiros do Paraguai e nós vamos discutir com eles. Primeiro, precisamos saber qual vai ser a demanda que o presidente Lugo vai fazer ao Brasil. O que for possível negociar nós vamos negociar porque nós queremos ajudar o Paraguai. Há o compromisso nosso de ajudar o Paraguai a melhorar a situação do seu povo”, disse o presidente.



No entanto, Lula disse que não pretende negociar aumento de tarifa de energia elétrica. “Vamos ver qual será a demanda deles porque qualquer aumento de tarifa vai para o povo brasileiro, aí fica complicado. Mas como o presidente Lugo ainda não me apresentou a demanda, eu vou aguardar”, disse Lula, antes de embarcar para o Brasil.



A renegociação do Tratado de Itaipu é uma dos principais temas a ser tratado pelo novo governo do Paraguai porque a hidrelétrica, a maior do mundo em produção, é a principal empresa do país vizinho. Atualmente o tratado prevê que a energia gerada seja distribuída igualmente entre os dois sócios.



No entanto, o Paraguai utiliza apenas cerca de 5% de sua parte na energia produzida, o que é suficiente para cobrir 95% da demanda do país. O que resta é vendido ao Brasil pelo preço de US$ 45 por megawatt hora.



No Brasil, 20% da energia elétrica consumida vem de Itaipu. Entram na composição do preço os custo de operação da hidrelétrica, juros da dívida e royalties. O Paraguai quer aumentar mais US$ 2,80 no preço do megawatt hora, que conrespondem à compensação pela cessão de energia não utilizada pelo país vizinho.



Antes de embarcar de volta, Lula reiterou ainda que uma das prioridades da política externa brasileira é ajudar o desenvolvimento das economias mais pobres e assumir responsabilidades com os países da América do Sul e do Mercosul. “O Brasil tem responsabilidade em ajudar os países mais pobres da América do Sul e do Mercosul a se desenvolver.Na medida que eles cresçam, eles ajudarão a crescer todo o bloco e todo o continente”, disse o presidente.



Lula convidou o novo presidente paraguaio para uma reunião no Brasil com o objetivo de discutir acordos bilaterais, entre eles na área de energia. Lula ainda avaliou a eleição de Lugo como uma renovação de esperança para o povo paraguaio. "Só nos resta contribuir para que essa esperança não seja frustrada. O Brasil precisa colaborar mais com o Paraguai", disse o presidente.