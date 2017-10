Setor salineiro do RN negocia com o governo federal

O setor salineiro do Rio Grande do Norte está em negociação com o Governo Federal para solucionar as relações comerciais do sal no Brasil. Atualmente, o sal chileno é importado para o Brasil por um valor abaixo do preço brasileiro, tornando desleal a concorrência com os produtores potiguares.Na terça-feira (2), o secretário do Desenvolvimento Econômico, Marcelo Rosado, acompanhado do presidente da Salinor, Alcydes Mitidieri e o presidente da Codern, Emerson Fernandes participaram de audiência no Ministério de Indústria e Comércio Exterior dando continuidade a discusão de limites para negociação comercial do sal no Brasil.Na reunião, o secretário informou ao Ministério detalhes da situação dos produtores potiguares, com a produção avaliada em 97% de todo sal produzido no Brasil, favorecendo o processo que será apresentado pelo governo brasileiro ao governo chileno na próxima reunião bilateral, que acontece semestralmente."Estamos tentando solucionar da melhor maneira a comercialização do sal potiguar, e através dessas reuniões com o Governo Federal, vamos encaminhar ao governo chileno um processo para elaborarmos um acordo entre os dois países", afirma o secretário.O projeto apresentado pelo Rio Grande do Norte está sendo avaliado e passará nos próximos dias por mudanças indicadas pelo Ministério, para que não ocorra atraso na negociação entre os países.Após a apresentação do projeto, o governo brasileiro espera firmar um acordo entre os países, limitando a quantidade de sal exportada pelo Chile ao Brasil. Um segundo passo, caso o acordo não obtenha sucesso, é a implantação da política de salvaguarda, impedindo a entrada de sal de qualquer país no Brasil.A segunda audiência aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) entre a comitiva potiguar e a secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para discursão técnica da questão jurídica do frete pago pelos empresários chilenos. A expectativa é que após a apresentação do processo ao governo chileno nos próximos dias, a solução para o setor salineiro potiguar aconteça até o fim do ano.

*Com informações da Assecom.