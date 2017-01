Mantega diz que aumento de juros é "justificável" diante de inflação

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendeu nesta segunda-feira (7) a elevação da taxa de juros diante do aumento da inflação. De acordo com o ministro, a alta dos juros no país é "justificável" diante do atual período de aumento da inflação.“Se você olhar no cenário internacional, são vários os países que estão subindo os juros. Em um cenário de inflação, até que se justifica”, disse Mantega, em São Paulo, no final da noite, após a entrega do prêmio Maiores e Melhores da revista Exame.Mantega lembrou, no entanto, que o Comitê de Política Econômica (Copom) é o órgão responsável e independente para tomar as decisões em relação à variação das taxas de juros.O ministro afirmou que o Brasil é um país privilegiado e que tem condições de reagir à alta da inflação e das commodities. “O Brasil tem petróleo, produtos alimentares e minérios. Para os três problemas de commodities que estão colocados, o Brasil tem resposta”, disse.Ele lembrou ainda que o país está empregando várias medidas para combater a inflação, entre elas o cumprimento de superávit primário e a diminuição do gasto do governo. “Vamos estimular fortemente a oferta de produtos agrícolas porque isso vai nos dar uma supersafra no ano que vem”, afirmou.Mantega adiantou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer hoje (8) na Cúpula do G8, em Hokkaido (Japão), um discurso em que apresentará soluções para o problema da escassez de alimentos. Segundo o ministro, o presidente deverá fazer propostas concretas em relação à especulação de commodities.

* Fonte: Agência Brasil.