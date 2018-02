Publicada a portaria que proíbe venda e consumo de álcool Medida coibe uso de bebida no horário entre 6h e 18h do dia da eleição

O Tribunal do Regional Eleitoral - TRE/RN publicou a portaria (nº 090/2008) que determina a suspensão da venda e o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer espécie em bares e restaurantes no período entre 6h e 18h deste domingo (05).



A proibição é costumeiramente adotada nas eleições e visa coibir possíveis distúrbios durante o pleito. Para fazer cumprir a determinação, as polícias civil e militar irão intensificar a fiscalização e, caso a lei seja descumprida, o dono do estabelecimento ou a pessoa que for pega com a bebida alcoólica será detida e levada para a delegacia.



Santa Catarina não adotará Lei Seca



A Lei Seca nas eleições gera controvérsia com os proprietários de bares e restaurantes. Este ano, a exemplo do que já ocorreu nas duas últimas eleições, o estado de Santa Catarina não adotará a medida nem antes e nem após a votação.



A informação foi dada pelo portal Globo.com, ao afirmar que o Tribunal Regional daquele estado tomou a decisão atendendo a um pedido dos donos de estabelecimentos, que reclamavam do prejuízo financeiro. Nas eleições de 2004 e 2006, apesar de ter liberado a venda e o consumo de bebida, não houve registro de ocorrência policial de maior gravidade em Santa Catarina, provocado pelo álcool.