Funcionário público conta drama para aquisição de medicamentos

Ellen Paes Cada caixa do remédio para tratamento de hepatite C custa cerca de R$ 1 mil.

O funcionário público Luiz Gonzaga Cunha há dois anos faz um tratamento para hepatite C e tem se mantido através de medicações que chegam a custar quase R$ 1 mil por mês.“O pior de tudo é estar nessa situação e poder até ter a doença agravada em razão do estresse que passamos para conseguir os medicamentos. Se não fosse minha esposa, não conseguiria. Só fui lá (na Unidade Central de Agentes Terapêuticos – Unicat) uma vez”, diz.Ele, que também é diabético, abriu um processo contra o Estado para obter esses medicamentos no início deste ano e, apesar de ter vencido a primeira ação, precisou impetrar uma nova, pois a medicação mudou.“O Estado só custeia os medicamentos mais baratos, mas na hora em que mais precisamos, que é com os medicamentos mais caros, precisamos recorrer à Justiça para conseguir. É um desgaste físico muito grande”, conta a esposa de Gonzaga, a fotógrafa Margarida Maria Cunha.Ela é quem cuida do marido e dos assuntos relacionados ao tratamento dele. “Tive que ir várias vezes na Unicat. Ou eles diziam que não tinha o remédio, ou eles diziam que ainda estava por chegar. Aí eu voltava lá e ainda não havia chegado. Se não fosse por mim, ele não teria como ir atrás disso, pois o medicamento o deixa bastante indisposto.”O funcionário público conta que se sente um pouco frustrado de precisar recorrer à justiça.“A saúde é um direito do cidadão. Apesar de ter causa ganha na primeira ação, agora com essa mudança de medicamento, tenho receio de não chegar a tempo, pois o outro medicamento já está acabando. É um sufoco.”O casal foi orientado a procurar ajuda pelo próprio médico. “Ele nos disse que se nós não tivéssemos condições de pagar, poderíamos buscar com o estado através do judiciário. Fomos nos informando, procuramos uma advogada e fomos à luta.”“Se o médico diz que precisamos do remédio, quem é o estado para questionar? Nós, como leigos, não sabemos o que fazer, mas é preciso encontrar uma forma de impedir que as pessoas continuem sofrendo. Nós ainda tivemos a ajuda de família e amigos da igreja. Mas é complicado ficar contando com a caridade dos outros”, lamenta a esposa.