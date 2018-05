“Sherlocks” tecnológicos Eles não se parecem com os personagens da ficção e usam muito a tecnologia em seu dia-a-dia.

Chapéu esquisito, vestido de sobretudo, cachimbo em uma das mãos e uma lupa na outra. A descrição remete a um dos personagens mais famosos da literatura e do cinema mundial: Sherlock Holmes.



Essa é a imagem que ainda perdura na mente de muitas pessoas quando o assunto é detetive particular. Entretanto, a imagem que se faz do detetive mais famoso do mundo, não se parece em nada com os investigadores da atualidade.



Mais aparelhados que o Holmes da ficção, com filmadoras, câmeras fotográficas profissionais, com sistema de infravermelho, veículo disfarçado (aquele que de hora em hora é modificado por outro), os detetives particulares em Natal são associados ao Sindicato dos Detetives Profissionais do RN.



São cerca de 300 detetives associados e outros 300 que atuam de forma "clandestina". Muitos pensam que o ofício de detetive particular é ilegal, mas não é. O Rio Grande do Norte tem a atividade legalizada, através da Lei Estadual 6.337/92.



Para ser um detetive profissional, o candidato deve ter acima de 18 anos, ensino médio completo e o mais importante, o curso técnico, que pode ser feito por correspondência ou em institutos específicos como o Cientifico Criminal, em São Paulo. O Estado já teve um instituto chamado de Instituto Nordestino de Investigação.



De acordo com o secretário-geral do Sindepar, Valmir Medeiros, os casos mais corriqueiros para investigação são seguradoras de veículos, desaparecimento de crianças, bancos na procura por inadimplentes, escritórios de advocacia, acompanhamento de adolescentes e infidelidade conjugal.



"Cerca de 60% da procura é por desvendamento de casos conjugais", atesta. No entanto, ele afirma que vem crescendo muito o trabalho de investigação em adolescentes com suspeita de envolvimento em drogas.



"Muitas vezes os próprios pais recorrem aos nossos serviços para saber da vida dos filhos", diz. Valmir Medeiros, que já foi detetive, não atua mais na área, mas dispõe de uma equipe qualificada para investigação. Sobre valores, ele informa que varia de acordo com a necessidade do trabalho solicitado. "Depende do pacote fechado com o cliente. Um trabalho pode durar de 24 horas a 30 ou 60 dias", conta, revelando que em média uma diária custa em torno de um salário mínimo.



Em relação à solução dos casos, o secretário-geral do Sindepar revela que serve tanto para inocentar homens e mulheres, quanto para desvendar uma traição. "É bom que se ressalte que o nosso trabalho também serve para evitar uma separação equivocada em relação à traição".

Apesar de não atuar mais na área, ele se define como um fascinado pela profissão.



Entre os casos que mais chamaram a atenção está a de um homem casado que aparentava perfeito estado de saúde e contratou os seus serviços para averiguar se a amante o estava traindo. Detalhe, a amante residia em um apartamento montado pelo "namorado". Conclusão: a investigação constatou que ela vivia maritalmente com outro homem.



Ao ficar sabendo das provas relatadas e comprovadas, o contratante passou mal e teve que ser levado as pressas para o pronto-socorro. "Foi um sufoco grande. E o pior foi ter que explicar a família porque nós o ajudamos", observa, completando que "o fato do nosso trabalho ser discreto, secreto, deixa o profissional em estado de desespero, correndo sempre o risco de quebra de sigilo".



Valmir Medeiros se lembrou de outro caso. Este acontecido há pelo menos 9 anos. "Uma senhora nos procurou com a certeza de que seu marido estava traindo-a com uma amiga do casal, que também era casada. Nesse caso, ela queria ter a certeza para pedir a separação.

Na investigação ficou comprovada a traição. Mas, para a surpresa dela o marido estava traindo-a com um homem". No entanto, para ele, é um trabalho de "meios", que nunca pode garantir ao cliente em contrato resultado concreto. "O trabalho de detetive é similar ao de advogado, sempre tem um equilíbrio".



Questionado sobre as inúmeras propagandas visualizadas em muros e postes espalhados pela cidade, ele foi enfático: "Acho terrível. Não concordo, inclusive, no Sindicato já bati várias nessa tecla. Acredito que os clientes de bom senso não procuram "profissionais" que disponibilizam anúncios no meio da rua".



Ele recomenda que a sociedade investigante procure profissionais sindicalizados. "Antes de contratar, o cliente deve conhecer o escritório do profissional, deve também exigir contrato de prestação de serviço para evitar futuras reclamações", alerta.