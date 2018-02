É hoje: No RN, 406 candidatos concorrem a uma vaga de prefeito nos 167 municípios

Os cerca de 2,17 milhões de eleitores aptos a votar no Rio Grande do Norte vão às urnas neste domingo (5) para escolher entre 406 candidatos a prefeito nos 167 municípios do Estado. Além disso, são 6.127 candidatos a vereadores espalhados pela capital e interior. Se em Natal, oito nomes disputam a Prefeitura, em algumas cidades como Viçosa, que tem o menor colégio eleitoral com 1.395 votantes, apenas um nome pode ser votado.A partir das 8h, o eleitor poderá se dirigir a sua seção e escolher os seus representantes para as câmaras municipais e prefeituras. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN), no Estado, a quantidade de eleitores do sexo masculino e feminino está equilibrada. São 1.039.585 de homens e 1.131.201 mulheres.A faixa etária com maior número de votantes está entre os 25 e 34 anos, com 528.816 eleitores. Os jovens, com 16 anos de idade, que votarão pela primeira vez, representam 32.278.A capital do Rio Grande do Norte concentra o maior colégio eleitoral. São 498.870 pessoas aptas a votarem neste domingo. Se por um lado Natal tem mais eleitores, por outro também concentra a maior quantidade de candidatos ao executivo municipal. São oito nomes: Micarla de Souza (PV), Fátima Bezerra (PT), Wober Junior (PPS), Miguel Mossoró (PTC), Joanilson Rêgo (PSDC), Sandro Pimentel (PSOL), Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL).Além da capital, mais da metade do eleitorado norte-rio-grandense se concentra em outros 19 colégios eleitorais. São 1.243.900 pessoas, distribuídas nas cidades de Mossoró (153.027), Parnamirim (87.445), São Gonçalo do Amarante (59.306), Ceará-Mirim (44.857), Macaíba (43.230), Caicó (42.577), Assu (37.126), Currais Novos (31.926), Nova Cruz (27.550), São José de Mipibu (26.760), Apodi (26.266), Santa Cruz (24.187), João Câmara (23.345), Canguaretama (21.628), Touros (20.676), Extremoz (19.472), Macau (19.441), Pau dos Ferros (18.430) e Areia Branca (17.781).Ainda de acordo com o TER-RN, 34 dos 167 municípios do Estado tiveram redução no número de eleitores para as eleições deste ano, em comparação com o pleito de 2004. O número representa 20,35% do total.

Mulheres

Um detalhe tem chamado atenção nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte. Com a disputa bipolarizada entre as candidatas Micarla de Sousa (PV) e Fátima Bezerra (PT), Natal pode se tornar a capital que mais elegeu mulheres para o comando de uma prefeitura.Na história das eleições municipais, as primeiras mulheres a assumirem o comando de capitais estaduais foram Maria Gardênia Gonçalves, em São Luís (MA), e Maria Luiza Fontenele, em Fortaleza (CE), no ano de 1985. De lá para cá, Natal elegeu três vezes uma mulher para a prefeitura, em todas elas a atual governadora do RN, Wilma de Faria (1988, 1996 e 2000).De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se confirmar a quarta vitória feminina a Prefeitura de Natal, o Rio Grande do Norte pode repetir o Maranhão e ter, simultaneamente, uma mulher no executivo municipal da capital e outra no estadual.