Revezamento 4x100: sem o Brasil, China leva o ouro

O Brasil era um dos favoritos na prova do revezamento 4x100m, disputada nesta terça, em Pequim. Porém, o time brasileiro foi eliminado ontem na semifinal, após cometer uma irregularidade.Assim ficou fácil para a China conseguir a medalha de ouro da prova da classe T11-T13, para atletas com deficiência visual.O time chinês bateu mais uma vez o recorde mundial, com o tempo de 42s75. A Venezuela, que garantiu a vaga após a desclassificação do Brasil, ficou com a prata. Eles fizeram a marca de 43s55. Já o bronze foi da França, com o tempo de 44s49.

Fonte: www.cpb.org.br