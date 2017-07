Atletismo do Brasil tem a tradição A esperança de medalha de ouro com Jadel Gregório e Maurren.

Na história dos Jogos Olímpicos, o atletismo brasileiro conquistou 13 medalhas, aparecendo entre os três esportes que mais levaram o país ao pódio, ao lado da vela e do judô. Quem não se lembra da medalha de bronze de Vanderlei Cordeiro Lima nos Jogos Olímpicos Atenas 2004, na Grécia? Antes dele, outros 12 atletas ficaram entre os três primeiros de suas provas olímpicas - com destaque para o salto triplo, com seis destas conquistas: dois ouros de Adhemar Ferreira da Silva, dois bronzes de João Carlos de Oliveira (o João do Pulo) e uma prata e um bronze de Nélson Prudêncio. Para os Jogos Olímpicos Pequim 2008, a equipe de 45 atletas chega à capital da China com a vontade de manter esta tradição.



A equipe brasileira fez uma temporada de 10 dias (entre 1 e 10 de agosto) em Macau. Para Martinho, a experiência foi válida: "Tínhamos uma pista exclusiva, os atletas trabalharam muito bem. Chegaram aqui prontinhos para os Jogos", diz.



O time do atletismo é composto por 45 atletas, sendo a maioria mulheres (25). Destes, só cinco ainda não chegaram a Pequim: os maratonistas Marílson Gomes dos Santos e José Telles de Souza, além de Mário dos Santos (marcha 50 km), que estão fazendo aclimatação na Colômbia; Franck Caldeira (maratona), no Rio de Janeiro; e o decatleta Carlos Eduardo Bezerra Chinin, que só chega dia 18.



A competição de atletismo será realizada no Estádio Nacional de Pequim, um dos ícones dos Jogos Olímpicos. Além do esporte, o Ninho de Pássaro, como é conhecido, é o local das Cerimônias de Abertura e Encerramento, além de ser o palco da final masculina de futebol. O calendário de competição da modalidade prevê provas entre 15 e 24 de agosto, incluindo a chegada da maratona, no ultimo dia dos Jogos.



Jadel Gregório, do salto triplo, chegou à China no início do mês. Medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos Rio 2007, o atleta chega a lamentar a ausência do sueco Joachim Olsen, que seria um dos favoritos ao ouro. E não vê a hora de a competição começar: "Estou pronto. Não sinto pressão, estou melhor agora do que em Atenas. Estou à vontade para fazer algo que sei fazer".



Entre as mulheres, Fabiana Murer, do salto com vara, também ouro no RIO 2007, é outra esperança do Brasil. Estreante em Jogos Olímpicos, ela não cria expectativas: "Se eu fizer o meu melhor, a medalha é uma conseqüência. Estou bem treinada", revela. Ela avalia as principais adversária na sua prova: "A April Steiner-Benett tem a segunda melhor marca, uma polonesa e três russas, incluindo a fenomenal Elena Isinbaeva. Já empatei com ela e venci todas as outras. Estou na briga", define.



Com informações do COB