Secretário-geral do PDT é morto a tiros por bandidos em bairro do Rio

O secretário-geral do diretório municipal do PDT no Rio de Janeiro, Jorge Vieira, de 51 anos, foi morto a tiros no final da tarde de sábado (12), em Bonsucesso, bairro da cidade, quando voltava de um compromisso de campanha com o candidato do partido à prefeitura da capital, Paulo Ramos.O crime aconteceu na avenida dos Democráticos, onde o Escort em que Viera estava colidiu com o carro onde estavam os bandidos que, segundo a Polícia Civil, fugiam na contramão depois de terem feito um arrastão no supermercado Makro.O caso está sendo investigado pela 21ª Delegacia, que informou, com base em depoimento de testemunhas, que os bandidos, após a colisão, já desceram do carro atirando.Outras duas pessoas ficaram feridas, inclusive o vereador Fernando Carvalho, que dirigia o carro no momento do crime. Ele levou um tiro de raspão na cabeça, mas assim como o outro acompanhante que também saiu ferido, foram levados o Hospital Salgado Filho onde foram medicados e não correm risco de vida. Segundo informações do diretório municipal do PDT, o corpo de Jorge Vieira está sendo velado desde às 9h deste domingo (13), no Cemitério do Catumbi, onde será sepultado ainda à tarde.O candidato do PDT à prefeitura do Rio, Paulo Ramos, divulgou ainda na noite de ontem nota em que lamenta a morte de Jorge Vieira. “A morte do companheiro Jorge Vieira, secretário do diretório municipal do PDT, é uma tragédia, um momento de dor e de profunda perda”, lamenta Ramos. Vieira “era um militante que representava a identidade do PDT e exercia grande liderança no partido. A garra, a crença e o exemplo de Jorge Vieira vão continuar estimulando e contagiando todos nós”, finaliza a nota.Embora ainda não tenham elementos suficientes para ligar o assassinato do secretário-geral do PDT a um outro crime praticado no bairro, policiais da 21a delegacia admitem que os assassinos podem estar ligados ao assalto praticado por cerca de 20 homens armados e encapuzados, que invadiram o supermercado Makro e saquearam clientes e funcionários, levando jóias, dinheiro e mercadorias do próprio estabelecimento.

* Fonte: Agência Brasil.