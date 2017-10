Bosco é suspenso por duas partidas pelo STJD Lateral-direito do ABC foi denunciado no artigo 252 e julgado nesta quarta-feira (3).

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o lateral-direito Bosco, do ABC, a cumprir pena de dois jogos de suspensão por ter sido denunciado no artigo 252 (ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) ao ser expulso no jogo do alvinegro contra o Vila Nova, em Goiânia.



A pena para a infração varia de duas a seis partidas. Bosco foi punido com a pena mínima e já cumpriu uma partida de suspensão contra o Avaí/SC. Agora, ele fica fora também do jogo contra o Juventude/RS para o cumprimento da pena.



Além disso, Bosco vem se recuperando de uma contusão, que também o afastou dos jogos contra o Corinthians/SP e o Gama/DF.