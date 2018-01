Sistema Nacional de Transplantes terá novas medidas

Um conjunto de medidas para o Sistema Nacional de Transplantes será lançado nesta quinta-feira (25), às 14h, em Brasília, pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão.As medidas buscam, entre outros objetivos, o aumento do número de doadores de órgãos e a melhoria da transparência da fila de espera por transplante.Também vai ser lançada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos. O tema deste ano é Tempo é Vida. Doe órgãos. Doe Vida. Para ser um Doador, Avise sua Família. Além disso, será entregue o prêmio Destaque na Promoção da Doação de Órgãos a profissionais de saúde e instituições.De manhã, Temporão participa, às 9h, da abertura do Congresso Mundial de Neuroreabilitação no Hospital Sarah. É a primeira vez que a América do Sul sedia um evento da Federação Mundial de Reabilitação.

* Fonte: Agência Brasil.