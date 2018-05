Morosidade do TJD pode retardar início do Campeonato Estadual de 2009

Vlademir Alexandre José Vanildo critica morosidade do Tribunal de Justiça Desportiva

O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo de Silva, começa a demonstrar preocupação de que o estadual do próximo ano (2009) possa sofrer atraso em seu início devido à morosidade do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que está demorando para dar desfecho ao caso que envolve Potiguar de Parnamirim e São Gonçalo.



Sem o julgamento do processo que vai definir o nome do último representante do Estadual 2009, a Federação não pode nem divulgar a tabela da competição e o prazo para que isto ocorra, de acordo com o Estatuto do Torcedor, que acabará no próximo mês, dia 21 de novembro. O Potiguar de Parnamirim, rebaixado, entrou com uma representação contra o São Gonçalo, alegando o uso de jogadores irregulares.



O presidente da FNF reclama da morosidade e acha que isso pode atrapalhar o andamento do próxima edição do Estadual "Temos um prazo para publicar a tabela do Campeonato Estadual, e até o momento não sei o exato motivo para tanta morosidade do nosso Tribunal de Justiça Desportiva que, segundo me consta, nem sequer deram uma olhada no processo, que ainda se encontra engavetado. Estou muito preocupado em relação a este caso”, afirma o dirigente.



O caso está envolvendo ainda as equipes do Potiguar de Parnamirim e São Gonçalo. Este último vem sendo acusado pelo co-irmão de ter se utilizado de jogadores irregulares em campo, e caso seja punido, o Touro perde 12 pontos e terá decretada o seu rebaixamento. O clube de Parnamirim permaneceria na Série A.



“Acredito que já houve tempo suficiente para solução do caso. Já tenho minha preocupação, e não estou e nem quero aqui levantar qualquer tipo de suspeita, só acho estranho esse processo ainda não ter sido julgado”, encerrou Vanildo.