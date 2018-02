Banda Sinfônica de Natal consegue aumento no salário

A Banda Sinfônica de Natal está com novo salário. Durante a sessão ordinária da manhã desta terça-feira (30), os vereadores de Natal aprovaram, em segunda e última discussão, o projeto do Poder Executivo que concedia o reajuste aos funcionários públicos municipais que participam da banda.Procurando conseguir um reajuste que sanasse a defasagem salarial de quase cinco anos sem aumento, os membros da Banda procuraram a Prefeitura do Natal para que o projeto – que é de iniciativa privada do Poder Executivo – fosse enviado à Câmara Municipal e, desse modo, os salários pudessem ser reajustados. O pedido dos membros da Banda era bastante significativo.De acordo com o músico Luís Dantas, Sax Soprano da Banda de Música de Natal, o poder de compra dos músicos teria caído pela metade durante o período em que ele, assim como a maioria dos músicos, está na Banda. “Estou na Banda desde 2003 e nunca tínhamos conseguido um reajuste”, explicou o saxofonista.O projeto, que já havia sido aprovado em primeira votação, determinava que o aumento nos salários dos músicos fosse de 100%, atendendo aos apelos da classe. Assim como na quinta-feira (25), os parlamentares aprovaram a proposta em votação simbólica, com os votos favoráveis dos quinze vereadores que estiveram presentes na sessão. “Foi uma demonstração de que a Prefeitura e os vereadores têm compromissos com a música em Natal”, disse Luís Dantas, que preferiu não informar o salário dos músicos.A Banda Sinfônica de Natal, que está há oito meses sem ensaiar, irá se reunir no mês de outubro para traçar as novas diretrizes do grupo. Segundo os músicos, a banda deverá estar se apresentando durante os festejos do Auto de Natal.

Com informações do site da CMN.