Luciana Genro avalia eleições 2008: mostramos que ser radical não significa ser agressivo

Luciana Genro: "A esquerda socialista não morreu com o PT"

durante a visita de apenas um dia que fez à Natal.Em companhia de Sandro Pimentel e Edilson Silva, que concorreram à Prefeitura em Natal e Recife, respectivamente, Luciana fez um balanço dos quatro anos do partido, disse que mostrou que ser radical não é ser agressivo e defendeu Heloisa Helena para presidente em 2010.Confira abaixo a entrevista:

Nominuto - O PSOL já tem quatro anos e enfrentou duas eleições. Qual é a avaliação que a senhora faz do partido nesse período?

Luciana

- Faço uma avaliação muito positiva. Com a candidatura de Heloísa Helena nas eleições presidenciais nós conseguimos fincar nossa bandeira e mostrar que a esquerda socialista não morreu com o PT: as bandeiras de defesa dos trabalhadores, da luta pelo serviço público e contra a corrupção estão mais vivas do que nunca. Nessas eleições municipais, conseguimos mostrar que também temos propostas concretas para administrar uma cidade.

Nominuto – E quanto ao desempenho de Sandro Pimentel em Natal?

Luciana -

Tenho muito apreço pelo Sandro Pimentel, que está junto conosco na construção do PSOL desde o início e ainda antes, dentro do PT. A votação do Sandro aqui, de mais de 3.000 votos, dentro de uma conjuntura difícil, muito nos honrou e mostrou que aqui em Natal o PSOL também está se implantando nos bairros, nas periferias e levando nossas propostas.

Nominuto – O partido tem crescido no RN e já foi fundado em 16 municípios. No entanto, o Brasil é grande e cheio de particularidades. Onde as idéias do PSOL têm encontrado maior receptividade?

Luciana -

A julgar pelo resultado das eleições municipais, Porto Alegre é a cidade onde tivemos o melhor desempenho. Em compensação, em Maceió também tivemos a votação extraordinária de Heloísa Helena, que foi a vereadora mais votada do Brasil. Talvez essas duas cidades sejam a expressão mais forte de um processo que vem acontecendo no país inteiro.

Nominuto - A imprensa considerou muitas vezes que a sua candidatura, em Porto Alegre, e a de Sandro Pimentel, em Natal, foram de caráter experimental, muito mais para divulgar o partido que para ganhar verdadeiramente. A senhora concorda com esse raciocínio?

Luciana -

Sempre que a gente enfrenta uma disputa é pra valer. Essa é a nossa diferença de outros partidos, como, por exemplo o PSTU, que utiliza as eleições para fazer propaganda do socialismo. Mas nós buscamos usar as eleições para mostrar ao povo que nós temos propostas concretas para governar. Um partido novo como o PSOL, com todas as dificuldades de uma campanha desigual, que não se vende, não faz alianças espúrias tenha já uma primeira participação municipal com possibilidade de vitória já é muito satisfatório.

Nominuto - A senhora tem mais de 14 anos de vida parlamentar e nessa campanha comentou que sua capacidade de dialogar cresceu bastante. O que mais o amadurecimento trouxe?

Luciana -

É evidente que a cada processo que a gente participa, há um acúmulo de experiência, há mais amadurecimento. Disputar um cargo majoritário foi uma experiência nova que eu nunca tinha tido. Tive que mostrar outros aspectos da minha personalidade pessoal e política. O aumento da capacidade de diálogo foi parte do que tentei mostrar de que ser radical não significa ser intransigente, agressivo ou mal educado com seus adversários políticos. Nossos candidatos acabaram com esse estereótipo de que radical não sabe conviver com a diferença.

Nominuto – A senhora concorda com o raciocínio de que a governabilidade só acontece se houver alianças?

Luciana

- Não, em hipótese alguma. Fazer alianças com os que já têm a marca da corrupção, dos desmandos e da política tradicional, significa apodrecimento, e não amadurecimento político. O PSOL em nosso arco de alianças busca manter uma coerência. Inclusive em Porto Alegre fizemos uma aliança com o PV porque lá o partido havia apoiado Heloisa Helena e aceitou um perfil de candidatura a prefeito de oposição ao governo Lula. Aquela velha máxima de “dize-me com quem andas e te direi quem és” continua muito atual.

Nominuto - As eleições municipais no Brasil quase não guardam vínculo com o cenário nacional. No RN, por exemplo, o DEM se uniu ao PC do B e ao PT em vários municípios. O PSOL se aliou a algum partido?

Luciana -

Nós tivemos no Brasil um arco nacional da frente de esquerda que havia apoiado Heloisa Helena em 2006 e houve algumas exceções, que foram a aliança com o PV em Porto Alegre e com o PSB em Amapá por suas peculiaridades locais. Houve outras alianças sem a autorização do partido foram contestadas judicialmente.

Nominuto - No próximo ano, o Congresso Nacional votará a reforma política, que segue uma linha de endurecer mais no tratamento dos partidos políticos pequenos. Quais os pontos que a senhora apóia e quais a senhora é contra?

Luciana -

A principal proposta que tem que ser implementado na reforma política é o fim do financiamento privado de campanha, porque acontece um verdadeiro leilão entre os candidatos em época de campanha eleitoral, com financiamentos milionários de empresas que acaba distorcendo o resultado das eleições. Outro aspecto importante é garantir um maior tempo na televisão, mas ainda não temos uma resposta fechada.

Nominuto - A senhora pretende se candidatar a governadora em 2010? O PSOL já tem candidato a presidente?

Luciana -

Meu nome sempre estará à disposição do partido, mas não tenho ambições próprias na área política. Quanto à presidência, certamente teremos candidato próprio e espero que Heloisa Helena aceite novamente esse desafio, mesmo com o prejuízo de um mandato de senadora, que ela tem praticamente assegurado em Alagoas.