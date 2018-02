A nossa adversária tem uma chapa esquizofrênica, critica Geraldo Pinto

Gabriela Duarte Geraldão foi o entrevistado desta quinta (2) do jornal 96 FM

Definitivamente DEM e PT não se misturam. Todos os dias os jornais veiculam agressões verbais de um para o outro. Neste duelo histórico, quem se alia a qualquer um dos dois, não sai ileso.Nesta quinta-feira (02), em entrevista ao, o presidente estadual do PT, Geraldo Pinto rebateu as ofensas feitas ao líder do seu partido, e presidente da república Luís Inácio Lula da Silva.“Há um setor muito conservador que domina parte da mídia, e que não aceita o fato do presidente Lula ter conseguido a aprovação de 80% da população”, se referiu ao fato de terem dito que o presidente tinha feito um discurso embriagado.Geraldão expôs a sua opinião em relação a atitude dos adversários, em especial os deputados democratas. “O presidente estava embriagado porque atacou Agripino e a direita que está do lado de lá?”.Após criticar a postura dos opositores, o petista endureceu as palavras direcionadas a candidata Micarla de Sousa. “Nossa adversária tem uma chapa esquizofrênica. Ela tenta ser verde sem ter nenhuma tradição ecológica, pelo contrário, sempre esteve ao lado daqueles que agrediram o meio-ambiente aqui em Natal e quer ser moderna tendo no seu palanque aquilo que há de mais antigo na política potiguar que é o agripinismo”.Para Geraldão, quando o presidente esteve aqui, nada mais fez do que “colocar de um lado um projeto que ele é o grande capitão e do outro aqueles que querem retomar a política neoliberal no país que, inclusive, está fracassado nos Estados Unidos”, compara. “Micarla não é Lula, ela votou em Heloísa Helena”.De acordo com o representante partidário, ele e o deputado Fernando Mineiro estiveram na casa de Micarla, em 2006, para pedir apoio ao presidente Lula no segundo turno, e “a deputada se negou”.Entre os episódios que marcaram a campanha das duas principais candidatas, foi quando uma equipe de reportagem de Micarla entrou na carreata de Fátima para questioná-la sobre sua renúncia, em virtude da possível confirmação de que a petista teria destinado recursos, através de emendas para o estado do Pará. Sobre este tipo de atitude Geraldão opina.“A adversária é dona de um veículo de comunicação e fica entrando nas nossas passeatas para se fazer de vítima e fazer espetacularização na mídia”.

Reta final

“Para o primeiro turno”, enfatizou Geraldo Pinto que acredita piamente na realização do segundo turno. A última pesquisa divulgada ontem pelo instituto Ibope apontou Micarla na liderança com 46% das intenções de voto e Fátima em seguida com 33%. Porém, de acordo com o estudo a possibilidade de haver segundo turno está próxima.Os petistas se pegam nesta informação e comparam a repercussão da campanha de Fátima pelas ruas, que segundo ele, mostram que a candidata de Lula continua crescendo.