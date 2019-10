Câmara aprova reforma administrativa em Ceará-Mirim

Fatima Elena Antônio Peixoto conseguiu sua primeira vitória política

Com a reforma, foram criadas as Secretarias de Juventude, Esporte, Cultura e Lazer; Defesa Social; Comunicação Social e Articulação Política e Institucional. A Secretaria de Infraestrutura reunirá as funções de Obras e Projetos Especiais. Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico ficaram reunidas em outra pasta administrativa.Esse representa a primeira vitória política do novo prefeito e delegado Antônio Peixoto junto à Câmara.O período legislativo começa em 06 de fevereiro.