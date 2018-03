Polícia descobre laboratório de refino de drogas e desmanche de carros em Jenipabu Dentro da casa, foram encontrados mais de 200 quilos de drogas e dois homens presos.

Um laboratório de refino de drogas e um desmanche de carros foram descobertos por policiais militares em uma casa perto da praia de Jenipabu, no litoral Norte, no começo da tarde desta quarta-feira (8), na comunidade Tapu.



De acordo com o comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, mais de 200 quilos de drogas foram encontrados dentro da residência além de uma balança de precisão e outros materiais usados para o refino da droga. Ainda no terreno da residência, dois veículos – um caminhão e um Troller – foram achados.



Dois homens foram presos no momento da ação. “Eles são paulistas e estavam na casa quando os policiais chegaram”, informou o oficial.



Neste momento, policiais militares estão cercando toda a região onde está localizada a casa, pois há informações que mais pessoas envolvidas com os dois presos estejam escondidas naquela local, principalmente em um matagal.



Neste momento, agentes da Polícia Federal se dirigem para o local. Há informações extra-oficiais que eles já monitoravam os acusados.



