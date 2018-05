Mesmo com crise econômica, turismo cresce no Brasil, diz presidente da Embratur Em meio a problemas econômicos o turismo teve crescimento de 15 e 16%.

A receita acumulada do turismo no Brasil até setembro é de 20% superior à de igual período do ano passado. Para a presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Jeanine Pires, o número é muito expressivo porque o Brasil está geograficamente longe de destinos que são preferidos pelos turistas, como Estados Unidos e Europa.



O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, anunciou, a prévia do fluxo cambial do país (entrada e saída de moeda estrangeira) do país no mês de outubro, que mostra gasto de R$ 357 milhões em turismo no país. A previsão é de que em 2008 o crescimento de gastos de estrangeiros no país seja de 15% a 16% maior que em 2007.



Com a crise econômica, a diminuição de brasileiros a viajar para o exterior fortalece o mercado interno, ou seja, os brasileiros viajam mais dentro do Brasil porque estão pagando as despesas na sua própria moeda. Para Jeanine, isso significa que as pessoas que tinham dúvida quanto ao destino da viagem deverão ficar no Brasil.



Em entrevista nesta sexta-feira (24) ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, Jeanine explicou que o sistema turístico do país melhorou muito. “Profissionalizou-se a maneira de receber os pessoas, a oferta de produtos e a própria infraestrutura para que se possa conhecer as cidades melhorou. Podemos dizer que o turismo brasileiro está muito mais profissional e hoje coloca o Brasil entre os principais destinos internacionais”.



“O grande desafio do Brasil é fazer-se conhecer e sobretudo mostrar-se um país moderno, que tem capacidade de receber um visitante a passeio ou a negócio. Um país que permite na mesma viagem a realização de diversas experiências diferentes, seja na praia, ecoturismo, compra ou cultura” explica.