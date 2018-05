Nanotecnologia: benefícios incertos Pesquisas com nanopartículas são promissoras, porém ainda são poucos os estudos acerca dos seus impactos.

É quase impossível para um ser humano imaginar algo 70 mil vezes menor do que um fio de cabelo, dimensão das chamadas nanopartículas. Mas elas não só existem, como são usadas em produtos presentes no cotidiano das pessoas, seja em um protetor solar ou em uma geladeira. Produtos esses que são desenvolvidos a partir das nanotecnologias, que têm sido apontadas como muito promissoras, porém ainda são poucos os estudos acerca do seus impactos.



Nanotecnologia é a manipulação dos átomos e moléculas para criar novos produtos, dispositivos e até seres vivos, ou para permitir que produtos já existentes tenham novas funções. "A manipulação dessas nanopartículas, que podem ser de qualquer matéria, é feita com microscópicos especiais", explica o coordenador da Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (Renanossoma), Paulo Martins.



As primeiras pesquisas na área foram feitas em 1989 pela multinacional de tecnologia da computação, IBM. Menos de vinte anos depois, são muitos os produtos que utilizam nanotecnologia no mercado. "São cosméticos, eletrodomésticos, produtos da indústria química e de novos materiais", enumera Paulo Martins.



Por serem utilizadas para diversos fins, não é possível enumerar de forma geral os benefícios das nanotecnologias. Uma das principais aplicações têm sido das nanopartículas de prata, que possuem a capacidade inibir o crescimento bacteriano e têm sido utilizadas em eletrodomésticos, como geladeiras. Outro exemplo de desempenho das nanopartículas são os nanotubos de carbono que são 100 vezes mais resistentes que o aço e seis vezes mais leves que o alumínio e podem ser utilizados na indústria do petróleo.



Mas apesar dos resultados, existe uma preocupação quanto às consequências das aplicações das nanopartículas. "O ritmo das pesquisas e recursos financeiros para aplicações em produtos é de fórmula 1, enquanto, para as pesquisas sobre os impactos sociais, ambientais e toxicológicos estão a passos de tartaruga", contrapõe Martins.



O coordenador do Renanossoma explica que dessa forma ainda não é possível saber os efeitos do uso das nanopartículas, como, por exemplo, no caso das nanopartículas de prata, que não se sabe quais os impactos que elas podem provocar no solo ou na água.

Paulo Martins acrescenta que, apesar disso, os produtos que utilizam nanotecnologia estão sendo comercializados sem que o consumidor seja informado. "Ninguém tem controle sobre isso, nem a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)".



O desenvolvimento da nanotecnologia e seus impactos em áreas como economia, agricultura, meio ambiente, ética, comunicação, artes, segurança do trabalhador e saúde têm sido discutidos por 10 redes de pesquisas espalhadas pelo país.



Durante esta semana, vários desses especialistas se reuniram em Natal para debater o assunto no 5º Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (V Seminanosoma).