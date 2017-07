Chuva traz transtornos aos bairros que têm "pontos críticos"

Fotos: Camilla Káteb Táxi invadiu casa da moradora ontem a tarde.

Um exemplo é o bairro Nordeste, zona oeste de Natal. Até o momento, moradores estão impossibilitados de sair das suas casas.Uma delas foi invadida por um táxi, os proprietários Michele Araújo (24) e Romildo Nascimento (25), junto com seu filho de três anos, estão impossibilitados entrar em sua residência. “Passamos à tarde de ontem (7) ligando para a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPtran), e até agora, não dormimos, passamos a noite em claro, com medo do restante da casa cair”, relatam.O cenário não é diferente em um outro ponto crítico do bairro, onde uma cratera foi aberta na madrugada de hoje (8) se tornando um risco para os moradores.A causa de tanta chuva, segundo os metereologistas da Emparn, vem das brisas que sopram do oceano. A previsão do tempo, é de mais chuva para esta sexta-feira.