Fafá Rosado vence, mas ainda não sabe se assume

A prefeita Fafá Rosado (DEM) foi reeleita prefeita de Mossoró com 65.329 votos, que correspondem a 53,01% dos sufrágios válidos. No entanto, ela ainda não sabe se vai assumir o comando do Palácio da Resistência, mais uma vez, no dia 1º de janeiro.Fafá Rosado ainda aguarda o julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fará em meados de dezembro a respeito da participação dela na inauguração do Centro Móvel de Treinamento do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet).Ela chegou a ser cassada no dia 16 de agosto, após decisão do juiz da 34ª Zona Eleitoral, Francisco Seráphico da Nóbrega. A sentença acabou sendo reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN). A decisão definitiva ficará com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Caso Fafá Rosado seja cassada, quem assume o cargo é a segunda colocada no pleito deste domingo (5), a deputada estadual Larissa Rosado (PSB), que disputou o comando do Executivo municipal pela coligação “Mossoró pra Você”. A pessebista recebeu 46.149 votos, um total de 37%.Em terceiro lugar ficou o vereador Renato Fernandes (PR), com 11.306 votos, alcançando 9,17% do total de votos válidos. Em último lugar ficou o ex-líder estudantil Heronildes Bezerra (PRTB), com 0,38% dos votos válidos.Compareceram às urnas 134.326 eleitores. Desse total, 123.248 votos foram considerados válidos. Houve 3.678 votos em branco e 7.400 votos nulos. Ao todo, 18.701 eleitores mossoroenses não compareceram às 416 seções eleitorais do município, distribuídas pelas 33.ª e 34.ª Zonas Eleitorais.Antes de conhecer o resultado das eleições, a população de Mossoró precisou aguardar mais do que o esperado. Tudo porque a prefeita Fafá Rosado estava com o seu registro de candidatura ainda considerado cassado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O problema só foi percebido quando foi iniciada a apuração. Quando o telão instalado na sede do TRE em Mossoró apareceu com a prefeita sem nenhum voto, foi um susto para populares e jornalistas que acompanhavam a apuração.Após pouco mais de 9% das urnas apuradas, a atualização para a eleição a prefeito e vereador ficou suspensa até o resultado final ser anunciado em definitivo, por volta das 21h, com uma hora meia de atraso em relação ao que estava previsto pela Justiça Eleitoral.De acordo com o juiz da 34ª Zona Eleitoral, Francisco Seráphico da Nóbrega, devido ao fato de o acórdão do TRE ainda não ter sido publicado no Diário Oficial, “os votos são considerados nulos. Foi feito um trabalho para extrair e computar esses votos para a candidata”.O juiz da 33ª Zona Eleitoral, Cornélio Azevedo, disse que isso ocorreu por conta de um erro da Justiça Eleitoral. “Quando o registro de Fafá foi cassado, foi encaminhado ao TSE que ela teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, mas na verdade ela teve um registro que foi deferido e depois cassado sob a alegação de conduta vedada. Por isso que os votos dela eram considerados nulos”, explicou.

Resultado final

Fafá Rosado - 65.329 (53,01%)Larissa Rosado - 46.149 (37,44%)Renato Fernandes - 11.306 (9,17%)Heronildes Bezerra - 464 (0,38%)





*O Mossoroense