Justiça na Praça aproxima o judiciário da população

Alexis Peixoto População desfrutou dos serviços oferecidos no projeto Justiça na Praça.

Instalado no Largo do Teatro Alberto Maranhão, na Ribeira, o projeto promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande reúne magistrados e servidores do judiciário, além de instituições convidadas, numa tentativa de aproximar os serviços jurídicos da população.A estrutura do evento conta com 80 tendas climatizadas que oferecem serviços como emissão de documentos, audiências de ações conciliatórias previamente agendadas, entrada em ações junto ao Juizado Virtual, orientação jurídica gratuita, entre outros.Um dos que se beneficiaram dos serviços foi o desempregado Antônio Azevedo, 35, que aproveitou a oportunidade para tirar a primeira via da carteira de trabalho. Enquanto esperava a impressão do documento, Azevedo elogiou a iniciativa do projeto.“Um evento como esse é uma boa oportunidade para que as pessoas possam ficar em dia com sua documentação”, disse.No espaço dedicado a programação cultural, o projeto oferece apresentações artísticas e oficinas do projeto Justiça na Escola, que atualmente é realizado pelo TRE em 22 escolas da rede municipal.Também estão previstas na programação apresentações das bandas da Aeronáutica e da Marinha, Grupo de Chorinho do SESI e show com o cantor João Batista.De acordo com a coordenadora do projeto, a juíza Zeneide Bezerra as expectativas de triplicar a demanda da edição anterior foram superadas.“Nosso principal objetivo é levar a justiça para o povo, na tentativa de libertar o judiciário daquela imagem burocrática e distante”, resume.O projeto Justiça na Praça vai até esta sexta-feira (15), com atendimento funcionando sem parar das 9h às 17h.