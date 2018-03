Paulo César decide seu futuro no ABC

Vlademir Alexandre Paulo César terá que explicar queda de rendimento?

Hoje, no entanto, passado menos de três meses, Paulo César, barrado, pode deixar o clube. Pior: dispensado. Uma crise que se abre numa semana bem imprópria, justamente quando a equipe se prepara visando clássico de afirmação contra o maior rival América.;Torcedores se perguntavam como um jogador com a sua qualidade não havia sido procurado por algum clube da Série A do Brasileiro. Hoje, porém, a situação é completamente diferente. Bastou alguns resultados negativos, e atuações não tão boas para que o zagueiro "caísse em desgraça", não com a torcida, parece que com o novo treinador Arthur Neto.Ontem, Paulo César chegou normalmente para treinar. Antes, conversou alguns segundos com o técnico Arthur Neto e saiu de campo. Bastou isso para ficar evidente que a situação do atleta está diferente. O resultado da situação está marcada para ser definida hoje à tarde, após reunião com a diretoria do clube.Resta saber os motivos da provável saída do jogador, assim como a posição do técnico Arthur Netto. Em declaração à imprensa, o zagueiro afirmou que pretende cumprir seu contrato e ficar até o final do ano em Natal.O interessante no episódio envolvendo o jogador é que estão querendo saber o que "teria motivado a queda de rendimento do jogador", uma boa pergunta. Uma nova modalidade de questionamento que pode tomar conta do futebol do Brasil.Caberia também ter feito essa pergunta a todos os outros jogadores do ABC, pois foi o time que caiu de produção como um todo, e também ao ex-técnico Ferdinando Teixeira. Vamos esperar hoje à tarde e saber se Paulo César terá como responder essa pergunta tão subjetiva e absurda.A CBF fez alterações em três jogos do ABC no Campeonato Brasileiro da Série B. ABC x São Caetano, em Natal, jogo da 31ª rodada, antes marcado para ser realizado às 16h do dia 18/10 foi remarcado para às 20h30, mesma data.Bragantino x ABC, 32ª rodada, passou do dia 25/10 às 16h para o dia 21/10, às 20h30, em Bragança Paulista.E o confronto da 33ª rodada foi antecipado do sábado, dia 01/11, para a sexta-feira, dia 31/10, às 20h30.