Agripino exige respeito de Lula Senador afirma que não há denúncias contra ele e que tem o respeito até de adversários.

O senador José Agripino (DEM), durante pronunciamento que faz no Senado Federal, exigiu que o presidente Lula o respeito devido a história que tem no Rio Grande do Norte. Para o democrata, o passado que tem no estado o credencia a rebater qualquer acusação.



"Tenho trinta anos de vida pública e não há nada tramitando contra mim em nenhum tribunal. Todas as minhas contas sempre foram aprovadas durante todos os cargos que exerci. No meu estado, há quem goste de mim e há que não goste. Mas todos me respeitam, e isso eu exijo", declarou.



O senador continua sendo aparteado pelos demais senadores do DEM.