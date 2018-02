Mesmo com desconfiança de investidores, Bovespa abre pregão em alta

São Paulo - O pregão da Bolsa de Valores de São Paulo abriu hoje (3) em alta e, em cinco minutos de pregão, registrou índice positivo de 1,06% com 46.636 pontos e um total de l.757 títulos negociados no valor de R$ 17.967.201.Seguindo a tendência de outros países, o mercado acionário brasileiro ontem (2) registrou forte queda com o Ibovespa, principal índice que reúne os papéis mais negociados, em (-7,34%).Nem mesmo a aprovação do pacote de R$ 700 bilhões na quarta-feira (1º) pelo Senado norte-americano, para conter a crise financeira no país, foi capaz de resgatar a confiança dos investidores.

Agência Brasil