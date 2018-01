Tem Quinzena Cultural da Xubba Musik nesta sexta Fliperama, Mamãe Ganso e Los Costeletas Flamejantes se apresentam no Centro Cultural DoSol, a partir das 22h.

O selo fonográfico independente Xubba Musik promove nesta sexta-feira (26), no Centro Cultural DoSol, mais uma edição da Quinzena Cultural.



O evento, que acontece a cada quinze dias, traz sempre shows com bandas que integram o elenco do selo.



Nesta sexta, se apresentam os grupos Los Costeletas Flamejantes (rockabilly), Fliperama (punk rock bubblegum) e Mamãe Ganso (rock'n roll e blues). A entrada custa R$ 3.



O Centro Cultural DoSol fica na Rua Chile, Ribeira. Os shows começam a partir das 22h.



Quinzena Cultural Xubba Musik

Sexta-feira (26/09)

Com as bandas: Fliperama, Mamãe Ganso e Los Costeletas Flamejantes

Local: Centro Cultural DoSol - Rua Chile, Ribeira.

Horário: 22h

Ingresso: R$ 3