Criciúma domina jogo e vence ABC com facilidade Técnico do alvinegro natalense mudou esquema de jogo, mas time voltou a não render.

O ABC teve outra atuação decepcionante e perdeu o jogo onde o placar - 2 a 0 - acabou sendo até injusto para o adversário que mandou em campo do início ao fim. A partida da 25ª rodada do Brasileiro da Série B foi disputada no estádio Heriberto Hulse. A vitória fez com que o time catarinense respirasse, se afastando da zona de rebaixamento, passando da 16ª para a 13ª colocação, com 29 pontos.



Já o ABC segue com sua campanha irregular, e mudança de sistema de jogo não surtiu efeito. O técnico do alvinegro natalense voltou fazer substituições equivocadas, tirando a criatividade da equipe, trocando um meia por um atacante e um avante por outro sem apresentar qualquer mudança real em campo. Apesar do revés, a equipe potiguar se manteve na 12ª colocação, com 30 pontos.



Gols perdidos

Precisando somar três pontos para se afastar da zona de perigo, o Tigre foi para cima do ABC a todo vapor, criando sua primeira grande chance aos aos 15 segundos, com Luís Mário que não alcançou o bom lançamento.



Pouco depois foi a vez do artilheiro Jardel perder . Ele chutou esquisito,de bico, mas o goleiro Ranieri fez grande defesa impedindo o primeiro gol dos catarinenses,que que dominavam completamente as ações ofensivas. Sufocado, o ABC não conseguia sair para o jogo e sofria grande pressão.



Aos 13 minutos, mais uma grande oportunidade foi desperdiçada pela equipe da casa. O meia Canindé cruzou na área, o goleiro deu rebote e Luís Mário finalizou para boa defesa do goleiro potiguar. Aos 30, Luciano Bebê cruzou e Jardel cabeceou e a bola passou tirando tinta da trave do clube catarinense.



Depois de algumas chances desperdiçadas, o Criciúma inaugurou o marcador. Wescley aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais que todo mundo e testou para marcar. Na saída de bola, o Tigre balançou as redes novamente, desta vez com Jardel, mas a arbitragem anulou o gol, marando impedimento.



Na volta para o segundo tempo, os times voltaram sem alterações e nada mudou. Pressão do Criciúma e o ABC acuado, saindo em raros contra-ataques. E num chute de Basílio,de fora da área, aAos 11 minutos, o clube catarinense quase fez o segundo, Ranieri espalmou para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Everton, de cabeça, fez o segundo dos donos da casa.



Depois do segundo gol, o Tigre diminuiu o ritmo e o ABC cresceu no jogo. Aos 24, o alvinegro por muito pouco não descontou. Após cruzamento de Panda, o atacante Ivan bobeou e perdeu grande chance. O Criciúma respondeu aos 30, com o veterano Jardel, que recebeu sozinho, na cara do goleiro, mas se atrapalhou na hora de finalizar.



Aos 37 minutos, o Criciúma perdeu grande chance de ampliar. Luciano Bebê arrancou com velocidade no contra-ataque e, ao invés de servir um companheiro, arriscou o chute, que saiu por cima do gol de Ranieri. Depois, o Tigre se segurou e somou mais três pontos, se afastando da zona da degola.



Os dois times voltam a campo já no próximo sábado. O Criciúma joga contra o Fortaleza, fora de casa, às 20h30, enquanto o ABC recebe o Paraná, em Natal, às 16 horas.



Ficha Técnica



Criciúma

Vinicius; Luiz André (Marcelo Rosa), Wescley, Everton e Mateus; Basílio, Coutinho, Canindé e Luciano Bebê; Luís Mário (Fantick) e Jardel (Adriano).

Técnico: Paulo Campos



ABC

Ranieri; Luizinho Netto, Márcio Santos, Paulo César e Márcio Panda; Adelmo, Jean (Márcio Rahn), Fabiano Gadelha e Jean Carioca (Alexandre); Ivan e Warley (Ronaldo Capixaba).

Técnico: Ferdinando Teixeira



Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma – SC

Árbitro: Wallace Nascimento Valente - ES

Renda: R$ 21.855,00

Público: 4.622 total