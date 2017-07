Ipem apreende mais de 50 pneus Todo o material irregular foi recolhido e as lojas notificadas.

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem-RN) apreendeu mais de 50 pneus no estado, em dois dias. A fiscalização começou nessa quinta-feira (07), no município de Apodi, com interdição de 49 pneus sem certificação do Inmetro. Em Natal foram recolhidos mais sete, na manhã de hoje.



Ao autuar o proprietário em Apodi, o Ipem descobriu que o distribuidor dos pneus era de Natal. A Loja Pinheiros Pneus foi averiguada nesta sexta-feira (8), onde foram encontradas apenas sete mercadorias irregulares, sendo cinco da marca Armour e dois made-in-china.



“Acreditamos que ocorreu comunicação entre o dono da loja de Apodi e a de Natal. Por isso apreendemos uma pequena quantidade”, disse coordenadora operacional do Ipem, Socorro Freitas.



Todo o material irregular foi apreendido e as lojas notificadas, com prazo de 10 dias para apresentarem as notas fiscais do produto.