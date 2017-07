Sandro Pimentel: "O dinheiro público deve ser utilizado naquilo que é público"

Amaro Gonçalves - Se eleitos, de onde os senhores vão tirar verba para governar Natal



Sandro Pimentel - Entendemos que a relação entre os poderes municipal, estadual e federal é uma relação política que independe dos partidos. Nós temos a Constituição Brasileira que determina o quanto deve ser destinado para cada segmento do poder público. Natal é uma cidade com muitos recursos, o que falta é priorizar os serviços. A inauguração de uma árvore de Natal não deveria ser prioridade quando o posto de saúde do Gramoré não tem nem papel higiênico, por exemplo. Em nossa administração, os recursos virão por meio do combate a corrupção, a propaganda falaciosa, e à sonegação de impostos. O dinheiro público deve ser utilizado naquilo que é público.