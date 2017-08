Sob as luzes da Sabatina

Fotos: Vlademir Alexandre Sabatina com os candidatos a prefeito de Natal.

O portal Nominuto.com realizou na última quarta-feira (13) o primeiro encontro dos candidatos a prefeito de Natal. Sandro Pimentel, Miguel Mossoró, Pedro Quithé e Fátima Bezerra apresentaram suas principais idéias para governar Natal.



SAÚDE



Sandro Pimentel - A questão da saúde é uma das prioridades do nosso governo. Não é possível que o povo de Natal continue sendo vítima das seqüentes interrupções feitas pelo Conselho Regional de Medicina. Saúde tem que ser de fato e de direito, obrigação do Estado. Saúde como universalização, conforme prevê o SUS. No nosso governo, vamos resgatar a dignidade dos pacientes com distúrbios psíquicos e de comportamento. Vamos dar uma atenção ao idoso que infelizmente é tratado como indigente nos hospitais públicos da nossa capital. Nós também vamos dar uma atenção especial às crianças. Para o serviço público funcionar bem, é necessário que os servidores estejam motivados. E nós vamos fazer isso implementando o Plano de Cargo, Carreira e Salários para os servidores.



"A primeira coisa que vou fazer, se eleito, é aparelhar todos os postos de saúde."

Miguel Mossoró - A primeira coisa que vou fazer, se eleito, é aparelhar todos os postos de saúde. Quero abrir os que estão fechados e fazer com que funcionem mesmo, porque dinheiro para a saúde vem, e vem de montão. Agora eu digo pra vocês com toda sinceridade: não sei pra onde esse dinheiro vai. Onde estão os R$ 36 milhões da saúde que ninguém sabe? Então se esse dinheiro fosse aplicado na saúde, estariam os postos funcionando. Eu vou construir o hospital geriátrico e também dar a assistência necessária às crianças. Outra proposta nossa é discutir com os sindicatos da área de medicina e enfermagem a questão do salário.



Pedro Quithé - Nós entendemos saúde não só como uma questão de cuidar de doentes ou de dar remédios, mas também de prevenir doenças. Natal precisa de hospitais e de postos de saúde funcionando 24h, o que não acontece. Nossos postos de saúde não têm sequer uma ambulância à disposição nos bairros. Espero fazer parceria junto com o governo federal e estadual e implantar o programa "médico popular", em que o médico vai preventivamente à casa dos cidadãos fazer uma triagem e assim aplicar um atendimento preventivo.



Fátima Bezerra - A questão da saúde é seguramente um dos maiores desafios hoje para a gestão. Eu queria dizer que o SUS é o que existe de mais inovador, pela generosidade e pelo conteúdo solidário que essa política traz. Entretanto, sua implementação plena está muito distante da realidade do dia-a-dia daquelas pessoas que não têm planos de saúde. E em Natal, 70% das pessoas precisam recorrer ao serviço de saúde pública municipal. Diagnósticos, nós já temos muito. O que vamos fazer são iniciativas para requalificar o sistema municipal de saúde. Fazer como que ele possa prestar um atendimento humanizado, com eficiência e com eficácia. Para tanto, vamos fazer uma reorganização do sistema de saúde, nas unidades básicas de saúde, nas policlínicas, na questão da rede hospitalar. Nós vamos inclusive levar a rede básica de saúde para lugares onde ainda não tem, como o Planalto, como o Parque zona Norte, e aliado a isso queremos criar um centro de diagnósticos e um hospital municipal na zona Oeste de Natal.



SEGURANÇA PÚBLICA



Miguel Mossoró - Aqui está a pessoa que está dentro há 30 anos e pode falar um pouquinho se segurança pública. Porque a minha área é a do Exército, da segurança nacional. E a segurança nacional tanto passa pela estadual como pela municipal. Eu, como prefeito de Natal, vou fazer o Quartel General dos Guardas Municipais. Vou fazer concurso para os guardas municipais agirem como age a guarda municipal de São Paulo. O guarda municipal não é só para guardar prédios públicos, é para guardar também a população.

"Falar de segurança é falar de políticas sociais, políticas de prevenção e de policiamento ostensivo."

Pedro Quithé - Falar de segurança é falar de

políticas sociais, políticas de prevenção e de policiamento ostensivo. Para nós podermos dar segurança para a nossa Natal, temos que fazer com que a guarda municipal, que hoje se encontra em gabinetes servindo de recepcionista, amplie sua competência para então ter poder de polícia. De maneira que ela possa não só prender, mas também, em parceria com as demais polícias (estadual, civil, militar, federal), fiscalizar e investigar. Serviço de inteligência e serviço de policiamento ostensivo são ampliações da competência da guarda municipal e será também um dos nossos carros-chefes enquanto prefeito de Natal.



Fátima Bezerra - Vamos criar uma estrutura de segurança municipal e de defesa social. No mais, vamos cuidar da cidade: iluminação, segurança nas praças, nas áreas de lazer. Acho que os guardas municipais que hoje estão nos prédios e nas secretarias podem muito bem ser substituídos por modernos serviços de tecnologia e segurança. E fazer com que nós possamos inclusive contratar os guardas e aumentar o efetivo para ampliar a presença do guarda municipal dentro daquela filosofia da segurança pública com cidadania e comunitária. Nesse sentido, nós queremos fazer um link muito forte com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, com o governo do presidente Lula, o que nos vai dar recursos para investir e fazer com que a Prefeitura possa, sim, dar sua contribuição efetiva para melhorar a questão da violência em Natal. E ao lado disso tudo políticas sociais: Projovem, Prouni, Consórcio Social da Juventude, cultura, lazer, esporte e educação.



Sandro Pimentel - A violência urbana infelizmente tem tomado espaço na nossa capital. Somente em 2007 tivemos 422 assassinatos em Natal, sendo a zona Norte a campeã de crueldade com 148 assassinatos. Natal não pode continuar assim. Isso acontece por causa do desleixo, por causa da falta de zelo do poder público nas três esferas. E o poder público municipal não pode se eximir disso. O executivo municipal tem a obrigação e a responsabilidade de tomar conta da segurança dos seus munícipes. Os munícipes não podem ficar atormentados como estão dentro de transportes coletivos. É um absurdo. Além disso, as empresas de ônibus estão obrigando os rodoviários a pagar o produto dos assaltos. Tudo isso às vistas míopes do poder público. A guarda municipal precisa ser e será do nosso poder. Queremos ampliar o seu efetivo, capacitar e aprovar seu estatuto. Nós vamos implantar sistemas integrados de televisão, o CSTV, e salvaguardar nossa orla e os pontos mais críticos da nossa cidade. Nós não estamos inventando: é implementar aquilo que dá certo.



TRÂNSITO



Pedro Quithé - Tratar de transporte coletivo é tratar de necessidade de licitações públicas, é tratar de infra-estrutura básica das estradas, das ruas, da pavimentação. É tratar do planejamento estratégico para que isso seja feito. Para isso também nós temos que ver uma questão muito mais ampla. Não basta só cuidar da infra-estrutura. É preciso também cuidar de quem faz o transporte coletivo o seu trabalho, que são os motoristas e cobradores, hoje com os salários defasados. Nós precisamos tratar com carinho essas pessoas. Além disso, nós vamos distribuir passagem gratuita para os estudantes.





"Transporte público é um meio de inclusão social."

Fátima Bezerra - Transporte público é um meio de inclusão social. Nós vamos apresentar nosso programa de acessibilidade e mobilidade urbana para a cidade porque se não cuidarmos imediatamente da estrutura viária do trânsito e do transporte público, tanto coletivo como individual, motorizado como não motorizado, a cidade vai travar nos próximos anos. Temos que fazer corredores exclusivos para ônibus, a questão de novas ilhas, tarifa social, manter a meia passagem hoje existente, inclusive eu sou autora da Lei que garantiu a meia passagem intermunicipal para estudantes da Grande Natal, anel viário, estação de transferência, abrigos... Tudo isso nós vamos fazer. Mas eu eleita prefeita não vou me limitar só a isso. Nós vamos trazer o VLT (o metrô de superfície), e nesse sentido eu, como deputada federal, consegui aprovar uma emenda de 80 milhões junto ao PT.



Sandro Pimentel - É preciso que a iniciativa pública se debruce em idéias para resolver essa questão, que além de deixar a população incomodada, também prejudica e muito a questão ambiental. Então, precisamos fortalecer programas que induzam as pessoas a substituir seu transporte individual pelo transporte de massas ou transporte coletivo. Mas isso só vai acontecer se a população tiver certeza da comodidade, do conforto, da economia e da segurança. Sem isso, jamais fará. O que nós vemos em Natal é que os transportes coletivos são de péssima qualidade e sem segurança. Então urge a implantação do metrô se superfície. Nós precisamos também ter iniciativas de fazer com que as pessoas troquem seu veículo individual pelo veículo ferroviário. É preciso estimular. Mas o transporte ferroviário que circula em Natal é de péssima qualidade, não apresenta segurança. Além disso, resgatar o projeto de embarcação, que vai fazer o trajeto Redinha até Ribeira.



Miguel Mossoró - Eu vou resolver o problema do trânsito de Natal para todos vocês verem. Primeiro, a av. Hermes da Fonseca e a av. Salgado Filho vão ser, juntas, uma avenida só (não sei se ela vai subir ou se ela vai descer). Prudente de Morais e Jaguarari: só aí dá quatro avenidas. A Av. 7 é outra que está desatolando muito o trânsito. A rua São José também. Agora, tem que sentar e fazer um estudo bem feito. A questão do metrô de superfície foi Miguel Mossoró quem trouxe aqui em 1992 quando foi candidato a vereador da capital. Na campanha passada eu trouxe o trem-bala, que ligaria Natal a Mossoró e Natal a Caicó. Na questão do transporte coletivo, a primeira coisa que vou fazer é acabar a briga do Seturn com a STTU, porque ninguém sabe quem é que manda.



TURISMO



Fátima Bezerra - Primeiro quero dizer que seguramente o turismo é uma das principais formas de geração de emprego e trabalho para nossa cidade. Daí entender que nós temos que ver a questão do turismo sob dois ângulos. Um ângulo é a questão da infra-estrutura. É inaceitável que uma cidade com todo esse potencial de turismo ainda não tenha sido saneada. Então isso é um compromisso sagrado nosso. Segundo, do ponto de vista das ações em si para potencializar o turismo. Fazer um tratamento do turismo, do esporte e da cultura. Nós vamos ter todo um movimento junto à Grande Natal. A questão, por exemplo, do meio ambiente da nossa cidade, porque é um valor agregado muito importante para nós e nossos turistas. Quer dizer, quanto mais nós cuidarmos da nossa cidade, quanto mais ela for aprazível, acolhedora, cômoda para nós que estamos aqui vivermos, melhor ela será par o turista.

"É importante dizer que Natal está cheia de blá blá blá. A população precisa de ações enérgicas."

Sandro Pimentel - É importante dizer que Natal está cheia de blá blá blá. A população precisa de ações enérgicas. Ações que dêem conta das demandas que estão pautadas, como saneamento básico, drenagem, segurança, pavimentação e todos os demais serviços. A questão turística é de fundamental importância para Natal e para qualquer cidade que queira crescer com sustentabilidade. Mas é importante dizer que o turista só vem se tiver atrativos. Com o índice de violência que Natal tem hoje, com o caos do saneamento básico, da drenagem, isso desestimula o turista de gastar o seu dinheiro aqui e conseqüentemente de gerar emprego e renda. Então, é importante que o poder público municipal implemente atrativos. Primeiro, para a sua população, para oferecer qualidade de vida e dignidade ao seu povo. E, conseqüentemente, àquelas pessoas que vêm de fora. Mas também nós não poderemos continuar admitindo o turismo sexual.



Miguel Mossoró - O turista que vier a Natal na condição de bem, será bem-vindo. Agora, aquele que vier fumar maconha, cheirar cocaína e explorar nossas garotas, vai levar "mãozada". Eu, eleito prefeito de Natal, vou reunir os secretários de turismo, vou fazer o que penso: Reis Magos em cima do Morro do Careca, o Mirante o e o Teleférico. O pessoal de turismo de Natal já está pensando em teleférico no Morro do Careca, sinal que estão dando valor à minha proposta. Agora tudo dentro da ética, tudo dentro do meio ambiente, sem brigar com ninguém. Vou fazer a associação dos prefeitos da Grande Natal e dos prefeitos do RN para trazer aquele pessoal que nunca conheceu Natal. O pensamento de Miguel Mossoró é esse: juntar os empresários de turismos, os secretários e vou pedir ao presidente Lula. Vou pedir: Lula, quero dinheiro pro meu turismo.



Pedro Quithé - Bom, para tratar do turismo não basta dizer que tem dinheiro se o dinheiro não é bem aplicado. Não basta dizer que Natal tem atrativos se esses atrativos não têm a estrutura necessária. Não basta dizer que vai combater o turismo sexual e nivelar por baixo todos os turistas. Nós temos que respeitar o turista porque assim como tem turista que vem aqui atrás de menininhas - o que tem que ser combatido - a maioria é gente de bem que vêm aqui ou para fazer investimentos ou para namorar as mulheres adultas, por que não? É preciso então fazer uma avaliação correta dessa situação. Com relação ao turismo, nós precisamos cuidar da infra-estrutura de Natal, precisamos investir no turismo não só ecológico, mas no turismo religioso, nosso grande potencial. Nós temos que investir numa agenda de eventos em Natal, para que Natal não se resuma a um carnatal mal feito, em que só são beneficiadas empresas de fora e alguns gatos pingados que aqui se aproveitam desse evento. Uma agenda de eventos onde nós tenhamos festival gastronômico, festival de dança, festival de teatro, poesia e cinema.



PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Sandro Pimentel - O desenvolvimento de qualquer cidade passa por planejamento. Nós temos uma cidade que infelizmente não vem sendo planejada. Tivemos agora recentemente um avanço com a aprovação do Plano Diretor, mesmo viciado, tendo 13 vereadores denunciados por atos de corrupção. É necessário que, além do Plano Diretor, do plano de drenagem, que as políticas sociais voltadas para a qualidade do estado sejam levadas em consideração. Nós não podemos admitir, por exemplo, que 80% da verba que vem para o nosso SUS vá para a iniciativa privada. Isso não é política de estado forte. Nós queremos desenvolver a nossa Natal com sustentabilidade, com qualidade de vida e sem exploração de seus munícipes.



"Eu, prefeito de Natal, vou criar um programa que vai fazer uma visita em todas as casas, favela, todo canto."



Miguel Mossoró - Nós estamos no século 21 e a política pública dos municípios não obedecem uma regra de dever, de obrigação do governante. Eu, prefeito de Natal, vou criar um programa que vai fazer uma visita em todas as casas, favela, todo canto. Fazer uma pesquisa para entender por que aquela casa tem 6 filhos e um pai e uma mãe que estão abandonados, não têm assistência nem do estado, nem do município nem do governo federal. Vou fazer esse levantamento. Vou chamar a sociedade para ajudar essas pessoas que estão precisando. Por isso que a bandidagem está aí.



Pedro Quithé - Não podemos falar de futuro sem fazermos uma revolução na educação, revolução que começa com as disciplinas corretas sendo ministradas. Disciplinas que não existem ainda em Natal, como orientação sexual, orientação ambiental e educação no trânsito. Começaremos por aí uma revolução no nosso desenvolvimento. Não basta resolvermos os problemas de infra-estrutura de Natal, nós temos que resolver também a educação. Na educação nós temos diversos projetos que precisamos conhecer. Por exemplo, o nosso estudante, que terá passagem gratuita na administração de Pedro Quithé, terá também na sua escola as Olimpíadas Municipais Anuais: disputas em todas as escolas de Natal de conhecimentos específicos (matemática, português, química), conhecimentos gerais, e também no esporte, cultura, dança, teatro. Nós vamos fazer com que esse calendário anual faça parte da agenda dos estudantes. E os vencedores receberão incentivos pecuniários financeiros em forma de bolsa de estudos mensalmente.



Fátima Bezerra - Nós temos como principais pressupostos do projeto para Natal a questão da participação popular. Nós trouxemos, por sinal, o Orçamento Participativo e o planejamento estratégico. Há muito tempo que venho dizendo que não dá mais para Natal olhar só pro seu umbigo. Nós temos, portanto, que compatibilizar o plano de nosso governo com o plano de desenvolvimento estratégico sustentável da grande natal. Então, na verdade, nós temos que seguir esse caminho. Quando eu falo aqui da Natal moderna, da Natal metropolitana, eu falo do aeroporto de São Gonçalo do Amarante que daqui a 4 anos vai ser realidade. É levar em consideração os investimentos que precisam ser feitos no Porto. Pensar na Natal moderna é pensar na questão da saúde e na necessidade da regionalização. Quando eu falo por exemplo que é necessário um hospital municipal em Natal, que nós assumimos o compromisso e vamos fazer, por que não discutir a questão do hospital com os demais municípios da região metropolitana? A questão do transporte: o metrô de superfície, por exemplo, não é só para Natal, mas para a grande Natal. A questão do desemprego: nós temos que pensar em políticas de geração de emprego e renda não só para Natal, mas levando em consideração todo esse entorno.



ORÇAMENTO



Miguel Mossoró - Eleito prefeito, vou a Brasília aproveitar os dois anos de Lula e pedir dinheiro. Ele tem obrigação de dar. Porque se ele não der, ele não vai ser o mesmo que nós elegemos. Mas para governar Natal, eu vou a Lula, peço audiência, entro na porta na marra, porque para isso eu tenho coragem (se eu me elegi, é porque eu tenho coragem). É ir lá e cobrar. E não adianta fechar a porta, que eu vou entrar.

"Nós temos que pensar na hipótese dos recursos federais, por um motivo político qualquer, não virem para Natal."

Pedro Quithé - Nós temos que pensar na hipótese dos recursos federais, por um motivo político qualquer, não virem para Natal. Como é que nós vamos resolver? Nós temos que, além de pressionar os governos estadual e federal, fazer Parcerias Público-Privadas com empresas, temos que organizar nossa casa, a Secretaria de Finanças. Temos que fazer concursos públicos para auditores, para fiscais, nós temos que instituir um processo virtual administrativo e fazer com que a arrecadação de recursos se torne livre. Nós não podemos admitir que um processo administrativo leve 6 meses ou até mais para se ter um "não" ou um "sim". Também temos que revisar todos os processos onde o município seja credor ou devedor para então fazer acordos com esses credores ou devedores e poder contabilizar os nossos recursos. Com relação ao saneamento, nós temos uma solução caseira, que é justamente a questão da outorga onerosa.



Fátima Bezerra - Na medida em que você tem uma prefeita aliada ao mesmo partido do presidente, na medida em que nossa candidatura conseguiu unificar 9 partidos - forças políticas tão expressivas tanto no plano nacional como no plano local - a nossa candidatura vem galvanizando o apoio forte inclusive de movimento sociais, claro que essa candidatura está significando governabilidade, qualificação política, administrativa. E eu não vou falar pelos outros, eu vou falar pelo meu trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o povo do RN tem muito orgulho do que eu tenho feito como deputada pelo RN e por Natal. Nove novas escolas técnicas para o estado, inclusive uma para a zona norte. A minha participação, por exemplo, nos investimentos para a cidade de Natal: 150 milhões para Nossa Senhora da Apresentação e para Capim Macio. Os recursos que temos trazido para cá, para a área turística, transporte, lazer. E isso nada mais é que minha obrigação e meu dever. O que eu quero é ter oportunidade de, como prefeita, em parceria com o presidente Lula, com a governadora, com todas essas forças políticas, poder fazer muito mais pela minha cidade.



Sandro Pimentel - Se existe alguém com esse potencial de trazer tantos recursos para Natal, deveria continuar por lá mesmo onde se encontra e ajudar a gestão municipal a administrar bem a cidade. Nós entendemos que a relação com os entes federal e estadual é uma relação institucional, não uma relação política. Não é possível que um governante, seja ele de que partido for, diga que não há recursos para um prefeito que tenha sido eleito por um partido que não seja da base. Nós temos na Constituição Brasileira, que é nossa carta magna, o que deve ser e como deve ser a relação entre o estado e os municípios. A lei deve ser cumprida e vai ser cumprida. Se não fosse dessa forma, os estados que são governados pelo DEM ou pelo PSDB não teriam nada. Então, recursos em Natal existem. Nós somos uma cidade que arrecada quase R$ 100 milhões por ano, o que falta é priorização dos serviços. E os recursos federais virão. Nós vamos combater incisivamente a sonegação fiscal, a corrupção, a propaganda falaciosa, que tem sido um mal nesse governo.



ALAGAMENTOS



Miguel Mossoró - Eu já venho há muitos anos dizendo que o problemas das cheias em Natal são de Governo, de falta de projetos. Às vezes as pessoas reclamam porque eu falo do projeto e quero ensinar como é que tem que fazer. É porque eu passei vários anos no Exército fazendo casas, fazendo pontes. Eu tenho um projeto do saneamento pluvial. Não é saneamento básico, é o pluvial, em que toda água de chuva vai descer para o rio Potengi. Agora, são os meus engenheiros da Semov que vão fazer todo o planejamento, mas é para fazer e cumprir. Natal tem que melhorar porque não agüenta nem dois dias de chuvas. Vamos sinalizar também todos os pontos. Eu não vejo nenhuma pessoa técnica da Semov sinalizando os pontos mais críticos. Essa lagoa do Jacaré, do rato, sei lá. Aquela lá de Nova Descoberta quanto chove entope tudo, é um absurdo. É só falta de governo. Quando o governo não quer, aí ele não faz.



Pedro Quithé - Não adianta dizer que Natal vai resolver esses problemas sem dizer de onde vai tirar os recursos. Em relação aos recursos deste problema, nós temos uma proposta que é ampliar a arrecadação da outorga onerosa. A outorga onerosa é um tributo que se paga à Prefeitura para que se possa construir além do coeficiente de adensamento básico dos imóveis. Se você quer construir mais do que ela permite, você tem que pagar o tributo. Com isso, nós queremos fazer com que a arrecadação da outorga onerosa chegue a cada ano a R$ 100 milhões. Além disso, nós temos que fazer estação de captação de água, melhorar a drenagem instituir o disque tapa-buracos, que é um projeto de Pedro Quithé que vai analisar os danos causados às pessoas dando a resposta em trinta dias, coisa que hoje não existe, pois a Prefeitura prefere ficar calada quando há esses problemas.

"Drenagem é um problema crucial. Soluções técnicas para o problema existem, mas nós temos que ir em busca de recursos."



Fátima Bezerra - Drenagem é um problema crucial. Soluções técnicas para o problema existem, mas nós temos que ir em busca de recursos. A atual gestão tem um projeto de um plano diretor de drenagem. Eleita prefeita, com a ajuda do povo de Natal, iremos colocar isso em prática. Temos que ir em busca de recursos para colocarmos em prática, porque é necessário algo em torno de R$ 500 milhões. Nós vamos assumir um compromisso com Natal, um compromisso sagrado: o plano municipal de saneamento ambiental, incluindo a questão do esgotamento sanitário e, paralelamente, a drenagem. Nós já temos conseguido recursos junto ao Governo Federal, porque graças ao governo do presidente Lula é que esses problemas poderão ser resolvidos. O candidato a prefeito que chegar à casa de alguém dizendo que vai conseguir resolver os problemas de drenagem só com recursos da Prefeitura é um demagogo ou uma demagoga, porque não vai. Isso precisa de planejamento, de determinação, de compromisso, de capacidade de articulação política, de saber os caminhos que nós vamos percorrer e, modéstia à parte, eu sei quais são.



Sandro Pimentel - É estranho a gente ter candidaturas com toda força por trás, toda a “cacicagem” que existe no Brasil, e infelizmente esses problemas continuarem. Aí agora vão resolver. Se tivessem vontade política e força pra resolver de verdade, já teriam feito. A governadora está há oito anos (seis anos, na verdade), o presidente está há oito anos (seis anos, também), a administração Carlos Eduardo está há oito anos e cadê? As pessoas continuam se aperreando com qualquer pingo d’água que cai. Desde o morador mais pobre do José Sarney até o morador de Capim Macio. Então, é necessário que a gente tenha hoje trinta pontos de drenagem em Natal. Acontece que quando passa o período das chuvas não há manutenção. Falta limpeza nas calhas, falta limpeza nas lagoas de modo geral. Então, cada chuva que vem pega as lagoas sujas. Além disso, as bombas são subdimensionadas, são sucateadas. Isso é o mínimo que se precisa. O plano de drenagem é importante? É. Mas precisamos resolver as questões que são colocadas hoje, porque as famílias não vão mais esperar por mais 11, por mais 16 ou por mais 30 anos.



CULTURA



Fátima Bezerra - Essa é a terra de Câmara Cascudo, a terra de Cornélio, que também nos deixou. A cultura será uma das grandes prioridades do nosso governo. Eu sempre tive uma identificação com essa área. Quando deputada estadual, liderei todo o movimento que resultou na criação da Lei Câmara Cascudo. Há muita coisa boa que foi e vem sendo feita, mas nós não só vamos manter como vamos também ampliar. Por exemplo, o “Natal em Natal” é um evento que inegavelmente já caiu no gosto popular. Há eventos que reúnem artistas do plano nacional e do plano local, mas nós não queremos ficar só nisso. É preciso reconhecer que a Prefeitura deve ter iniciativas voltadas para os bairros e muitos dos nossos jovens que estão em Felipe Camarão, na zona Norte e zona Oeste e que precisam de apoio. Nesse sentido nós vamos contar novamente com um grande parceiro que é o Governo Federal e o Ministério da Cultura. Nós vamos trazer para Natal os pontos de cultura, que eu como deputada já trouxe. Mas, como prefeita, quero trazer para todos os pontos de Natal. Inclusive, eu quero trazer um ponto de cultura desse para cada escola municipal.

"Nós temos um projeto de revitalização da cultura através das praças públicas e do apoio direto aos artistas."





Sandro Pimentel - Nós temos um projeto de revitalização da cultura através das praças públicas e do apoio direto aos artistas. Nós pretendemos, em nosso governo, transformar as praças públicas em verdadeiros palcos de apresentação de artistas locais. Os artistas precisam ter palco, precisam ter apoio, precisam ter estrutura, estúdio de gravação, local adequado para guardar o seu material. Hoje, o que a gente percebe nas praças são crianças cheirando cola, pessoas que não vão às praças porque podem ser assaltadas. Então, a cultura tem tudo a ver com o fortalecimento de uma cidade, de uma nação. É importante dizer que vamos fazer de forma regionalizada e depois vamos fazer várias programações para que atendamos a todos os artistas em todas as regiões e modalidades.



Miguel Mossoró - Eu, prefeito de Natal, vou fazer a Secretaria de Cultura funcionar. Eu vejo tanta gente boa por aí querendo apresentar o seu trabalho, mas nem o governo estadual nem municipal dá incentivo. Eu digo isso porque muita gente já bateu na minha porta para ir apresentar as suas peças artísticas dizendo que a Prefeitura não tem como ajudar. Eu fiquei estarrecido. Eu estava sendo entrevistado em uma rádio em Natal e uma senhora que é a representante do grupo de dança do Djalma Maranhão precisando de R$ 10 mil para ajudar na alimentação porque eles foram lá para um meio de mundo, mas o estado não teve como dar R$ 10 mil. Eu acho que é uma coisa muito dura para os nossos representantes. As praças estão aí e podem se transformar em palcos. No meu tempo era pastoril, mas hoje em dia eles não sabem fazer isso. Sabem fazer outras coisas.



Pedro Quithé - Nós vamos começar a criar a cultura da cultura nas escolas. Como falei, vamos criar as olimpíadas de esportes, de cultura, com teatro, dança, poesia, artes plásticas, todas as formas de arte. Temos que fazer com que o dinheiro que existe seja dividido entre os verdadeiros artistas. Eu tenho conhecimento de que há eventos em que o dinheiro que entra é para meia dúzia de pessoas que organizam os eventos, que ganham mais de 50% de tudo o que é repassado. Ou seja, os sabidos estão se apropriando do dinheiro que é para ser investido na cultura de Natal. Não haverá isso na Prefeitura de Pedro Quithé. Eu vou fazer com que a cultura vá a cada bairro a partir de festivais.



EDUCAÇÃO



Sandro Pimentel - A questão da Educação é bastante relevante. Sabemos que Natal tem 80 mil analfabetos, e isso é vergonhoso. As políticas direcionadas à educação, infelizmente, não tem sido priorizadas. Nós vamos erradicar, de uma vez por todas, o analfabetismo na cidade. A escola que tem que abrir, também, nos fins de semana, nos feriados, para proporcionar uma interatividade entre a comunidade social e a comunidade escolar. O EJA, por exemplo, não pode ser uma educação de segunda ordem. Além de ter que ser um ensino de qualidade, tem que incluir também cursos de capacitação. As melhorias das condições de trabalho dos docentes passam também pela capacitação e incentivo, qualidade de salário e qualidade de vida no trabalho.



Miguel Mossoró - No meu governo, a primeira coisa que eu vou fazer é reformar todas as escolas que estão acabadas. Eu não quero que caia uma telha na cabeça dos alunos. Eu estou falando de uma telha, mas o outro que aconteceu não foi só uma telha. Vou sentar com o sindicato dos professores da rede municipal, discutir o plano de cargos, carreiras e salários. Também vamos reciclar os professores e elevar os salários deles. Como? Vendo como está a arrecadação do município. Há muito tempo que eles não têm aumento de salários. Vai ter também o “Curso Total”, que é o curso profissionalizante. Vou fazer também o “Plano 100”, que é levar os cem melhores alunos para a Disney. Já me perguntaram como é que eu ia arrumar dinheiro, mas não se preocupem que aparece dinheiro.



Pedro Quithé – Em nossa administração, vamos instituir cursos profissionalizantes no ensino médio municipal para formar técnicos em saúde, em construção civil, em petróleo. À demanda de jovens que procuram uma profissão é muito grande e nós temos uma atenção especial pelos jovens porque eu sou o mais jovem dos candidatos. Então eu me sinto ainda muito ligado a essa geração. Criar uma faculdade municipal também é uma de nossas propostas. Vamos criar cursos de Direito, Economia, Letras e instituir a escola em tempo integral. Também defendemos que o salário mínimo municipal para o setor da Educação seja de R$ 1.000.



Fátima Bezerra - Eu tenho a honra de ter como companheiro de chapa o professor Luiz Eduardo, ex-secretário de Educação com diversos serviços prestados a Natal. É a chapa da Educação, com a professora e o professor. Temos o compromisso sagrado com a Educação, até porque a Educação é o passaporte para a cidadania. Como dizia meu querido e inesquecível Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma o mundo, tampouco sem ela nada acontecerá. Faço parte da geração que lutou pelo piso salarial, pelo Fundeb, que tive a honra inclusive de relatar no Congresso Nacional. O governo do presidente Lula é o que mais tem lembrado da educação desse país. Qual vai ser nosso foco? Educação infantil. A maioria das nossas crianças de 0-3 e 4-5 está fora da escola. Quando eu chego nos bairros populares de Natal, a primeira coisa que eu pergunto é: está na escola? De 5 acima está, de 5 abaixo não está. E as mães dessas crianças de baixa renda não têm de onde tirar para colocar os filhos em escola particular. Em quatro anos vou dotar Natal de Centros de Educação Infantil com creche e pré-escola. Com o programa Escola Aberta, vamos fortalecer a educação em tempo integral. E prosseguir na política de valorização do professor, com capacitação e formação.



POR QUE SER PREFEITO DE NATAL







Miguel Mossoró – Eu quero ser prefeito de Natal não para ter um canudo de papel na mão, mas sim porque eu tive uma faculdade que nenhum de vocês tiveram, que é a faculdade do mundo. Tudo o que aprendi, aprendi no mundo. Eu sou mecânico, sou eletricista de auto, sou eletricista normal, sou um homem da área da construção. Hoje eu sei construir um prédio de dois andares, sem medo de cair, como o que fiz em Mossoró. Quero ser prefeito para mostrar o que tem aqui na minha terra.



Pedro Quithé - Quero ser prefeito de Natal para instituir uma mudança administrativa profunda na cidade. Quero ser prefeito para fazer com que nosso motorista e nosso cobrador voltem a ser valorizados. Quero ser prefeito porque quero que nossas escolas funcionem, com cursos não só de ensino infantil, mas também com cursos profissionalizantes. Quero ser prefeito porque nós temos uma cidade cheia de problemas e com muito poucas soluções práticas. Quero ser prefeito porque quero ver a cidade com turismo desenvolvido e com festivais culturais acontecendo nos bairros. Quero ser prefeito porque tenho muita verdade no coração, não tenho rabo de palha com ninguém. E tenho certeza de que a administração do PSL será de mudanças profundas e radicais.



Fátima Bezerra – Primeiro, eu represento aqui não é o segmento de Fátima, mas o segmento do PT, o segmento de 9 partidos. E por que não dizer que eu represento aqui a geração de muitos militantes que há mais de 20 anos sonha com essa oportunidade de construir em Natal uma gestão democrática e popular. Quero ser prefeita também pela convicção que tenho de que hoje estou muito mais preparada, muito mais amadurecida, muito mais experiente. Nesses 6 anos como deputada federal, tivemos a oportunidade extraordinária de conhecer muito bem o governo federal, as suas políticas públicas, até porque boa parte delas ajudei a construir. Inclusive, com esses anos todos como deputada federal tenho um pouco de visão administrativa que eu não tinha. Quero ser prefeita porque vou contar com o presidente Lula. E quero fazer uma revelação a Natal: um dos sonhos que eu e o PT temos é ter a oportunidade de governar essa Natal com Lula presidente. Esse presidente que tem feito um governo que tem se traduzido em avanços tão importantes: a inclusão social, a educação de qualidade, o emprego, a renda, as opções de lazer, de cultura, de educação para o nosso povo. E eu quero fazer uma gestão em Natal cada vez mais sintonizada com esse projeto nacional. Eu quero ser prefeita para, de uma vez por todas, cuidar da cidade, cuidar do crescimento dela.



Sandro Pimentel - A prefeitura da Cidade do Sol merece uma prefeitura do sol. Ser administrada por um governo do sol, um governo socialista, que defende um estado máximo, um estado forte para as políticas sociais. Meus amigos e amigas, ouvintes, eleitores, eleitoras, sociedade natalense. Sandro Pimentel e o PSOL querem administrar Natal para estar lado a lado com o povo. Nós temos o programa “Por dentro dos bairros”, por meio do qual a prefeitura e seu secretariado estarão todos os sábados conversando com o povo, dialogando com o povo, absorvendo as melhores propostas e aperfeiçoando aquilo que nós estamos propondo. Nós queremos ser prefeito para acabar com o apadrinhamento político dentro das prefeituras. Nós queremos ser prefeito para acabar com o cabide de empregos que loteia a prefeitura com amigos e amigas aliados do rei e da rainha.