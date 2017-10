Luís Carlos diz que Enildo está desesperado com a campanha

Elpídio Júnior Luís Carlos e Enildo Alves: troca de farpas.

Substituindo o vereador Aluísio Machado (PSB) na comissão de Ética, Enildo Alves foi designado por Luís Carlos, presidente da comissão, para ser o relator de um re0querimento do vereador Fernando Lucena (PT), que propunha o afastamento de Dickson Nasser (PSB), Emílson Medeiros (PPS) e Aluísio Machado da Mesa Diretora da Casa.Antes de oferecer o parecer, Enildo solicitou o posicionamento da assessoria jurídica da Câmara, que sugeriu o arquivamento da proposta de Lucena sob a justificativa de que não havia condenações judiciais contra os parlamentares que eram apontados pelo requerimento. O vereador Enildo Alves acompanhou a sugestão da procuradoria da Casa e Luís Carlos disse que votaria contrariamente, o que gerou as críticas do vereador do PSB ao presidente da comissão.Segundo Enildo Alves, Luís Carlos estaria “buscando abrir mais espaço para ele na Câmara”, e que não se justificava a posição do peemedebista em acatar o requerimento. Luís Carlos, por sua vez, disparou contra Enildo.O vereador do PMDB entendeu que o requerimento trata de uma questão de decoro parlamentar, e que o afastamento seria saudável para a Casa, mas não seria um pré-julgamento dos parlamentares, que são investigados pela Operação Impacto. Para Luís Carlos, as declarações de Enildo seriam fruto de “desespero”.“Como é que eu quero abrir mais espaço para mim, se eu fiz questão de não ter espaço nenhum na administração da Casa nem do município? Ao contrário de Enildo, que tem oito mil reais em cargos comissionados na Câmara e quinte mil reais em cargos na Prefeitura, eu não tenho nenhum. Isso é desespero dele, que já entrou na Casa como suplente e que mal está aparecendo nas pesquisas, fruto do julgamento do povo”, disse Luís Carlos.O vereador Luís Carlos disse que está estudando com sua assessoria uma interpelação jurídica adequada contra Enildo Alves. “Eu considerava Enildo uma pessoa séria. Só o que justifica essa postura dele é o desespero de campanha, já que ele está em uma chapa forte e será difícil a eleição”, disparou o peemedebista.