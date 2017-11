Dilma Roussef e Temporão chegam a Natal para participar de campanha de Fátima nesta sexta (12)

Agência Brasil A ministra da Casa Civil participa da campanha de Fátima e aproveita para reunir empresários.

Dilma Roussef será recebida no aeroporto Augusto Severo às 18h por Fátima Bezerra, a governadora Wilma de Faria, o prefeito Carlos Eduardo e o senador Garibaldi Alves. De lá, eles seguem para o “Arrastão do Crescimento”, em Felipe Camarão, onde os aguarda o ministro da Saúde.Após a caminhada, Temporão participa do lançamento do programa de governo para a Saúde de Fátima Bezerra e Roussef reúne empresários para falar sobre o PAC no hotel Sehrs. Às 21h30, Wilma de Faria oferecerá um jantar à ministra e aliados em sua residência oficial.No sábado (13), Roussef segue para Mossoró, onde, a partir das 9h30, participa de carreata e comício a favor de Larissa Rosado. Temporão não vai à Mossoró. Nesta sexta (12) pela manhã ele inaugura maternidade em Parnamirim e concede entrevista à imprensa.Com a vinda dos dois ministros, a candidatura de Fátima Bezerra contabiliza participação de cinco integrantes do alto escalão do governo Lula: Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Nilcea Freire (Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres e Luis eduardo Barretto (Turismo) também já estiveram na cidade. O presidente Lula deve chegar à Natal dia 19.