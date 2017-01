TRE recebe vinte três denuncias pela Internet em dez dias

Em dez dias de funcionamento o sistema de denúncia on-line do Tribunal Regional Eleitoral registrou 23 ocorrências. Os fatos relatados por eleitores correspondem a oito municípios. Através deste serviço a população ajuda a Justiça Eleitoral na fiscalização do pleito de 2008.Mossoró, Canguaretama, São José do Seridó, Jardim de Piranhas, Macau, Caiçara do Rio dos Ventos, Lagoa de Velhos e Januário Cicco. Estes foram os primeiros municípios citados em denúncias no TRE, através da Internet.De acordo com a Corregedoria os casos denunciados nos primeiros dias de funcionamento do sistema envolvem carros adesivados, outdoors, distribuição de cestas básicas, condução irregular de eleitor por moto-táxis, placas luminosas com nome de candidato e muros pintados com propaganda antecipada.Para relatar o fato ilícito, o eleitor deve acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN), clicar no ícone DENÚNCIA ON LINE, que está localizado no canto central inferior da página inicial do TRE/RN na internet. Após este procedimento, ele terá uma tela que vai lhe informar sobre quais tipos de denúncia pode fazer e as que são privativas de advogados. Em seguida, o eleitor preenche um formulário, fornecendo informações básicas como o número do seu título de eleitor.O corregedor regional eleitoral, desembargador Expedito Ferreira de Souza, lembra que “o eleitor fornece seus dados, mas pode optar em manter o sigilo sobre seu nome”.O desembargador ressalta ainda que todas as denúncias serão apuradas pelos juízes titulares das 69 zonas eleitorais do Rio Grande do Norte. “O papel da Corregedoria do TRE/RN é verificar se cada denúncia foi fiscalizada pelo juiz eleitoral, se o fato existir como uma propaganda irregular, por exemplo, esta será retirada, se for outro tipo de violação à lei eleitoral, o juiz tomará as devidas providências”, explica o corregedor regional eleitoral. Ele alerta que as denúncias devem ser feitas com responsabilidade.*Informações assessoria TRE/RN