Faculdade é multada por não matricular aluno

Um estudante de Direito não matriculado, por causa de inadimplência com a faculdade, ganhou liminarmente o direito de ser matriculado no terceiro período do curso e a Associação de Ensino foi condenada a pagar multa por atraso no cumprimento da decisão judicial.O aluno ficou devendo algumas parcelas do curso e sua mãe foi até a instituição para celebrar um acordo de quitação do débito, e entregou três cheques pós datados.Entretanto, o último cheque dado em pagamento voltou, o que fez a sua mãe resgatar o cheque e pagar a dívida com valor atualizado na própria instituição de ensino. O aluno continuou o curso normalmente, mas ao final do semestre tomou conhecimento de que a sua matrícula tinha sido indeferida.Ele solicitou revisão na faculdade, mas foi negado. Na época, a faculdade alegou em contestação que cancelou a matrícula do aluno por ele não ter pago as mensalidades de fevereiro a julho de 2006 e não pela devolução do cheque.Foi determinado liminarmente na 16ª Vara Cível de Natal que o aluno fosse matriculado no semestre seguinte (3º período do curso) e validada as notas referentes ao 2º período que não estavam computadas no sistema e a condenação da Associação Potiguar de Educação e Cultura (APEC) ao pagamento de multa pela descumprimento da liminar.A Associação ingressou com Apelação Cível no TJRN buscando reformar a decisão que a condenava ao pagamento de multa, mas os desembargadores da 2ª Câmara Cível do TJRN entenderam que a multa estipulada deve ser computada apenas quanto a primeira liminar, compreendida entre o período de 24 de julho de 2006 a 30 de julho do mesmo ano.

* Fonte: TJ/RN.