PSB é o partido com mais candidatos a prefeito no RN

O Tribunal Regional Eleitoral fechou nesta quarta-feira (1°) o banco de dados com o número de candidatos aptos a se eleger em todo o estado. Pelas contas, o PSB é o partido mais presente nas eleições para prefeito, enquanto o PMDB ganha se forem levados em conta os aspirantes a vereador.São 167 municípios, 409 candidatos a prefeito e 6.199 a vereador. Dos prefeituráveis, 75 são do PSB e 73 do PMDB, os partidos mais representados. Entre os que querem ser vereador, 884 escolheram o PMDB e 835 preferiram o PSB.Em Natal, o PSDC vence entre os que esperam conquistar uma das 21 vagas da Câmara Municipal, com 27 candidatos. Em segundo lugar vem o PDT, com 24, o PRB com 23 candidatos e o PV com 21.Confira o número de candidatos a vereador para cada partido em Natal:PSDC: 27PDT: 24PRB: 23PV: 21PP: 19PSB: 17PMDB: 15PR: 12PTC: 12PPS: 12PC do B: 10PHS: 10DEM: 9PSOL: 9PT: 7PSL: 6PTB: 5PT do B: 5PSDB: 5PSTU: 4PMN: 4PRP: 4PTN: 3PCB: 2PSC: 2PRTB: 2Confira agora o número de candidatos a prefeito no RN:PSB: 75PMDB: 73PR: 40PP: 37DEM: 31PT: 27PTB: 18PMN: 16PDT: 13PPS: 12PSDB: 12PV: 8PSDC: 7PRB: 6PSOL: 6PHS: 5PC do B: 4PRTB: 2PTC: 2PSL: 2PSC: 2PCB: 1PSTU: 1PTN: 1

* Com informações do TRE