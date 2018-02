Roberto Cavalo não consegue explicar a goleada e é demitido no vestiário Time perdeu por 5 a 1 para o ABC, no Frasqueirão. Ferdinando Teixeira está cotado para assumir o comando do Esquadrão de Aço.

Irreconhecível. É desta forma que o Bahia se comportou diante do ABC, nesta sexta-feira, no Frasqueirão, pela 29ª rodada da Série B. O Tricolor sofreu uma goleada por 5 a 1, e o técnico Roberto Cavalo, que foi demitido no vestiário, tentou explicar o ocorrido em Natal:



"Eu sei o quanto está doído o coração do torcedor do Bahia neste momento. O meu também está assim. O Bahia esteve irreconhecível. O ABC nem fez tanta força para marcar os cinco gols, jogou ao natural, à vontade. O nosso esquema de marcação não existiu. Fizemos até um gol, mas na seqüência sofremos outros. Gostaria que vocês da imprensa escutassem os jogadores. Perder um jogo é normal, mas não desta maneira", lamenta.



De acordo com informações da Rádio Sociedade, de Salvador, Ferdinando Teixeira, ex-treinado do ABC, é um dos cotados para assumir o comando do time.



Fonte: Globo Esporte