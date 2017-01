América x Fortaleza: briga na zona do rebaixamento da série B Ocupando a décima nona e a décima sétima colocação, respectivamente, os dois clubes precisam da vitória para não atrair uma crise.

Ambos vindos de derrota e dentro da zona do rebaixamento. É nessa situação que América e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (8), no estádio Machadão, pela décima rodada da série B.



O leão do Pici tem nove pontos até o momento enquanto o dragão alvirrubro somou apenas seis pontos em nove rodadas. O rendimento do tricolor de aço caiu vertiginosamente nos últimos jogos principalmente nas duas últimas partidas onde o Fortaleza foi derrotado – em casa – por ABC e Vila Nova.



O técnico Luis Carlos Barbieri faz duas mudanças no time que enfrenta o América: Juninho entra no lugar de Victor na zaga enquanto Taílson assume o lugar de Rômulo, que pediu rescisão do contrato.



Pelos lados do América, o técnico Ruy Scarpino relacionou os quatro reforços – Tiago Carpini, Romeu, Júlio Terceiro e Júnior Goiano – para o jogo desta terça-feira. Por outro lado, ele não poderá conta com Anderson Bill, Souza e Jefferson, que foram expulsos no jogo contra o Juventude e o lateral-direito Maisena, que recebeu o terceiro cartão amarelo.



O baiano Arilson Bispo da Anunciação será o árbitro de América e Fortaleza. Ele terá como assistentes os pernambucanos Albino Andrade Albert Júnior e João Marcelo Leite Albert. O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo a partir das 21h45.