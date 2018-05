Taxa de desemprego não se altera em setembro e fecha com 7,6%

A taxa de desocupação em seis regiões metropolitanas do Brasil ficou estável em setembro frente a agosto, mantendo-se em 7,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Emprego divulgada nesta quinta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Comparado a setembro de 2007 (9%), o índice recuou 1,4 ponto percentual.Ao todo, há cerca de 1,8 milhão de pessoas desempregadas nas regiões pesquisadas. Isso indica estabilidade em relação a agosto, e caiu 13,2% na comparação com setembro de 2007. É o melhor resultado para um mês de setembro, segundo os dados do IBGE.A população que se encontra empregada chega a 22 milhões de pessoas, variação positiva de 0,7% em relação a agosto. Na comparação com setembro de 2007, houve expansão de 3,4%.O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cresceu 6% na comparação anual, ou seja, foram criados 729 mil postos de trabalho. Hoje, existem 9,7 milhões de pessoas com carteira assinada no setor privado.O rendimento médio real dos trabalhadores empregados apresentou alta de 0,9% frente a agosto, chegando a R$ 1.267,30. Na comparação com igual período em 2007, foi constatada alta de 6,4%.

* Fonte: Agência Brasil.